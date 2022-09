Los azules volvieron a sonreir y Héctor Tito Awad no escondió esa alegría luego del triunfo de Universidad de Chile ante Palestino en La Cisterna. El comentarista se mostró feliz con lo realizado por Sebastián Miranda y no cree en la "cama" al técnico Diego López.

En Universidad de Chile comenzó ayer el zapateo dieciochero tras el triunfo frente a Palestino y que le permitió salir en parte, de la zona baja de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Y es que se notó un ambiente más descomprimido ahora con Sebastián Miranda en el banco y todos se fundieron en un abrazo tras el pitazo final que le permitió ganar tres puntos importantes a la U.



Nadie se quedó ajeno a esa alegría y en diálogo con Bolavip, Héctor Tito Awad tuvo palabras para lo mostrado ayer en la cancha del Tino Tino. Su primera reflexión fue en base a si notó a Sebastián Miranda presionado, considerando la presencia de Ronald Fuentes en las tribunas.



"Con todo lo que se habla de la U, se puede sospechar de cualquier tipo de situaciones. Yo creo que no es presión para Miranda, Miranda está clarito por lo cual está contratado para terminar el campeonato y chao", fue la primera intervención del comunicador, para luego agregar que "ahora, si el hombre gana los partidos que le quedan, no te olvides que la U de los muchos títulos que ha tenido fue con César Vaccia, interino y Jorge Socías, interino. A la pregunta, creo que no sintió presión y le dio alegría de jugar al equipo, por lo menos", aseveró.

Awad dice que Miranda les dio alegría a los jugadores (Agencia Uno)

Sobre cómo vio al equipo, el legandario comentarista del fútbol argentino sostuvo que "por lo menos aquí vi a un equipo alegre, que se pasaba la pelota entre sí, jugadores con libertad como Osorio y Assadi. Poblete estuvo más ordenado, Ojeda no quiso hacer lo que no sabe hacer. El Chino Casanova en la defensa que la afirmó, aboslutamente. Terminamos sufriendo, empezaron a hacer cambios defensivos, Palestino se nos fue encima, pero estoy contento porque a la U le faltaba aprender a ganar y ayer aprendió a ganar".

Finalmente, tuvo conceptos para lo que se decía en el ambiente y que iba relacionado a la poca disposición del plantel con el entrenador saliente, Diego López, a lo que Awad le bajó los calibres y no lo ve así. "Cuando un técnico es malo, siempre se habla de una posible cama. Yo me quiero quedar con que el técnico López no tenía puta idea, entonces les hizo ir perdiendo las confianzas a los jugadores, no solo en el trabajo colectivo, si no en lo individual. Eran jugadores muertos, era un cementerio de jugadores", cerró.