Héctor Tito Awad no le teme a nada y pide las penas del infierno para el Estadio Monumental

Si algo resaltó en el Estadio Monumental durante el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, no necesariamente fue el fútbol que no llegó a Macul, si no - lastimósamente - el triste espectáculo que se vivió en las tribunas con el lanzamiento de proyectiles y bengalas que iban en dirección a los hinchas azules.

Es por eso y que tras la publicación del informe por parte del árbitro del compromiso Christian Garay, se espera que el Tribunal de Disciplina aplique dentro del tiempo estimado, las sanciones que correspondan luego del peligro que vivieron tanto en la cancha con piedras y hasta la cortapluma que llegó cerca de los jugadores universitarios mientras asistían a José Castro.

Héctor Tito Awad, conversó con Bolavip Chile y tuvo una dura postura en relación a lo que él espera, las sanciones que deben recaer para el recinto colocolino. Awad sostiene que los castigos deben ser equilibrados para todos los clubes. "Yo creo que las medidas de seguridad y sanciones deben ser parejas para todos los clubes, es lo que yo he alegado hasta la saciedad", reconoció el comentarista.

Agrega que "a la U le dan como caja por cualquier cosa que haga, hacen informes como para meterlos todos a la cárcel y con el archirrival no pasa nada", enfatizó el legendario comunicador de La Magia Azul.

El periodista recalcó que lo ocurrido en Macul no puede volver a pasar y que es necesario que tenga una pronta solución para que los himchas se sientan tranquilos y seguros cuando acuden a los estadios. "Lo del Monumental fue grosero, fueron bengalas contra los hinchas, rompieron el bus, agredieron a una mujer, trataron de agredir a la vicepresidenta de la U. Pero ojo, esto no va a impedir la violencia, eso se combate con los pantalones largos, sin miedo. Hay que sacar a estos grupos con valentía. Los derechos humanos son para todos, lo digo deportivamente. La gente que va al estadio tiene que tener derechos humanos, que vayan tranquilos y no asustados", sostuvo Awad.

Momento en que se encendieron las bengalas en Macul (Guillermo Salazar)

Awad cerró con un lapidario "necesita una sanción el Estadio Monumental, se lo merece porque lo que hicieron fue grosero. El camarín de la U estaba absolutamente inmundo y los utileros tuvieron que limpiarlo. O sea, ¿Esto es fútbol u otra cosa? Si es otra cosa, me parece que ya tenemos que ser valientes", finalizó.