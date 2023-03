Una desgraciada acción vivió el lateral zurdo de la Universidad de Chile, José Ignacio Castro, quien sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla izquierda en el Superclásico ante Colo Colo el domingo último en el Estadio Monumental.

El joven valor azul quien ya se había ganado la camiseta de titular en el equipo de Mauricio Pellegrino, salió entre lágrimas de la cancha y del recinto lo hizo con la ayuda de muletas, demostrando la gravedad de su lesión y que se espera se confirme dentro de las próximas horas.

Situación que de todas maneras hace preveer que la U no podrá contar con el oriundo de Puente Alto por varios meses y que dejará al plantel con un futbolista menos y si bien Marcelo Morales será su reemplazante en cancha, la salida de Castro abre una pequeña opción en el equipo.

Y esta va de la mano en relación a que según las bases del Campeonato de primera división, los azules podrían sumar un refuerzo a modo de sustituto del futbolista lesionado, siempre y cuando, la inactividad de este sea superior a 120 días.

El artículo 14° de las mencionadas bases que lleva por título "Reemplazo de jugadores por fallecimiento, incapacidad o lesión", señala a la letra que "Habiéndose dado inicio al Campeonato, en el caso de que un jugador que hubiese participado en algún partido, durante la disputa de la primera rueda falleciere, fuere afectado por incapacidad física definitiva para la práctica del fútbol o sufriere lesiones físicas cuyo tiempo de recuperación excediere de 120 días, el equipo por el cual estuviere inscrito podrá reemplazarlo por otro jugador por lo que reste de campeonato.

¿Cómo hacer efectiva esta opción? Es una de las interrogantes. Pues bien, para hacer uso de esta arista, una vez que la dirigencia universitaria tenga el diagnóstico médico de Castro confirmado, tiene un plazo de 15 días corridos desde esa jornada para informar y solicitar dicho reemplazo a través de la Gerencia de Ligas Profesiones y presentada en la oficina de partes de la ANFP.

Marcelo Morales será el reemplazante natural del lesionado José Ignacio Castro (Gullermo Salazar)

Vale mencionar que en este caso la U de aplicar esta posibilidad, no necesariamente puede ser un lateral izquierdo, si no cualquier jugador independiente de su posición, pero, ¿Dónde se le complica el tema a los estudiantiles? es que si trae un refuerzo debiese ser chileno al no tener cupos de extranjeros.

De todas formas, se tienen que dar una serie de variables, como por ejemplo que el tiempo estimado de recuperación fuese superior a 120 días y desde luego, si es que la dirigencia decide aplicar dicho artículo para sumar a un reemplazante.