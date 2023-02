Siguen las repercusiones de la dura caída de Universidad de Chile ante Palestino y Héctor Tito Awad no se guardó nada contra Mauricio Pellegrino.

Los hinchas de Universidad de Chile están preocupados por el actuar del equipo laico. El entrenador Mauricio Pellegrino no ha podido darle vuelta al mal rendimiento del equipo y ya acumula dos derrotas en tres partidos disputados por el Campeonato Nacional.

Cada día que pasa, las críticas comienzan a crecer en torno a lo que pueda muestrar el cuadro bullanguero y la dura derrota ante Palestino terminó por colmar la paciencia de los acérrimos fanáticos del Romántico Viajero.

La U no levanta la cabeza en el Campeonato Nacional | Foto: Agencia Uno

Héctor Tito Awad, contertulio de la U en el programa Show de Goles de TNT Sports, dialogó con Bolavip Chile y dejó en claro que el panorama para el equipo de sus amores se ve complicado.

"El problema es que vamos a sufrir con Pellegrino, pero el gran pecado de la U es cambiar ténico a cada rato. A mí ya no me está gustando Pellegrino pero no soy opción de cambiarlo", aseguró el comentarista de La Magia Azul.

"En cinco partidos ya podemos decir que el camino va por una ruta equivocada, Pellegrino va por esa ruta equivocada. Con ocho partidos podemos ver que el hombre no va a caminar", complementó.

Para finalizar, el periodista le mandó un fuerte recado al DT argentino. "Espero que por lo menos saque resultados, pero pedirle que el equipo juegue al fútbol va ser muy difícil", finalizó.