Darío Osorio sigue derrochando talento con la camiseta de Universidad de Chile durante esta temporada 2022, la de su debut vestido de azul. Su familia lo apoya y siempre se ven en masa en el estadio. No obstante, uno de ellos no solamente va a ver a La Joya, si no que a otro jugador.

La familia de Darío Osorio acude en gran cantidad a todos los partidos en que pueden acompañar al jugador de Universidad de Chile durante esta temporada, la del estreno del joven valor en el fútbol profesional.

Seis goles en el Campeonato Nacional, uno en Copa Chile y otro en un amistoso de verano ante Colo Colo en Argentina marcan parte del buen año de Osorio en la U e independiente del mal año de los universitarios, él ha destacado poderosamente y es titular inamovible para el técnico Diego López.

Y es por eso que sus cercanos están viviendo un gran año junto a La Joya de Hijuelas. Su madre Alicia en diálogo con Bolavip sostuvo que el último gol anotado por su hijo le produjo una gran emoción y que hasta algunas lágrimas cayeron por sus mejillas.

La familia apoya, grita y celebra. Sin embargo, una situación muy particular se vive en la interna de los Osorio y esa va relacionada con Ian, uno de los hermanos pequeños del futbolista, quien solo va a admirar a un jugador, y no es Darío.

Y es Junior Fernandes a quién idolatra el niño. Con carteles va a apoyar al atacante azul, el del gol histórico, el de la salvación el año anterior. Es tanta su admiración que en el triunfo ante Cobresal en Valparaíso, Ian estaba con un cartel, el típico, el cual pedía la camiseta del número 9 de la U.

Junior enviará su camiseta con Darío para su hermano (Agencia Uno)

¿Cómo le fue en la gestión? La información recabada señala que Junior comprometió su camiseta y se la va a enviar con su hermano, Darío. Lo particular, es que al niño de 13 años no le gusta mucho el fútbol y solo lo sigue por apoyar a su hermano, pero también por la admiración hacia el ex seleccionado nacional, algo que en la interna familiar él no ha sabido explicar.

Todo indica que prontamente tendrá la prenda en sus manos, para atesorarla y guardarla, de su máximo ídolo, Antenor Junior Fernandes Vitoria.