El histórico ex DT de Universidad de Chile, Héctor Pinto, aseguró que el triunfo azul ante Audax Italiano fue para dormirse una siesta y solo rescató a Leandro Fernández, a quien le dio bonos por ser empeñoso.

Universidad de Chile se anotó un buen triunfo ante Audax Italiano en el día de ayer, compromiso en donde se impuso a los itálicos por 2-1 y, de esa manera, escaló hasta la cuarta posición del Campeonato Nacional 2023 detrás de Huachipato, Universidad Católica y Coquimbo Unido.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo que ponerse el overol para salir victorioso del Bicentenario de La Florida, en donde sufrieron la expulsión de Matías Zaldivia quien no podrá estar ante Everton el próximo fin de semana.

Héctor Pinto, histórico DT de Universidad de Chile, analizó junto a Bolavip Chile lo que dejó el triunfo azul, en donde asegura que hay poco que rescatar salvo un nombre en delantera que buscó por todos lados.

Pinto valoró el esfuerzo de Fernández. | Foto: Photosport

“Qué partido más fome, latero, y no solo de la U, sino que en general; monótono, sin ritmo y hasta el minuto 70 fue una verdadera lata. Después la U hizo el gol, mejoró un poco la situación, pero fue un partido muy malo”, analizó.

Pinto cree que se ganó y no hay mucho más que analizar: “Se ganó y eso es lo que importa, quizás se puedan ir mejorando algunas cosas y están conforme con lo que están haciendo; suman, acortan distancias con los de arriba, pero en una situación de campeonato dejan mucho que desear”.

¿Algo bueno? Sí, Pinto aclara en el cierre: “Dentro de todo no tenía muy buena opinión de Leandro Fernández, lo vi con ganas, lo he visto con ganas, pero hasta ahí no más. Es empeñoso, busca, comete errores, toma malas decisiones pero hay que esperarlo y por ahí resulta”.