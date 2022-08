El presente de Universidad de Chile no deja indiferente a nadie del mundo azul y la preocupación por el aspecto deportivo y sobre todo en el plano dirigencial, mantiene en vilo a todos los simpatizantes que ven como la U parece no encontrar la via de la resurrección en el Campeonato Nacional.

Y el tema de los estudiantiles preocupa en todas las edadades de sus hinchas, desde los niños hasta quienes han visto gran parte de la historia del club laico y sus diversos momentos, unos más exitosos y otros más para el olvido.

Uno que ha visto muchos planteles de los azules es el histórico animador de televisión chilena, Enrique Maluenda. Bolavip se contactó con el legendario comunicador, quien sacó su lado azul para comentar, siempre con mucha elegancia, el momento de los universitarios.

"Estamos todos los hinchas de la U, simpatizantes, jugadores y dirigentes, me imagino también, muy preocupados por la alarmante situación nuevamente de estar 'peligrando' en la categoría A de nuestro fútbol. Es algo que quisiéramos no tener que vivir otra vez como lo fue la temporada pasada que por minutos nos tuvo en la B. Pero efectivamente nuestro actual momento deportivo en la U es absolutamente alarmante y muy preocupante y diariamente lo leo en redes sociales donde la hinchada ya está cansada y llegando a un punto de 'explosión' que es casi razonable, pero delicado a la vez", sostuvo el histórico presentador de "El Festival de la Una".

Maluenda siguió ahondando respecto a que si realmente, el equipo puede sufrir con el descenso, nuevamente y repitió que la preocupación es muy grande, pero que la fe en la U nunca se pierde. "Es preocupante la situación, siempre tengo y tenemos todos la fe y esperanza de que no descenderemos ni bajaremos de categoría. El equipo debe por fin y de una vez por todas, sacar esa 'garra y mística azul' que por toda la vida nos ha caracterizado y acompañado, que lamentablemente hoy no existe. Yo hago un llamado a los jugadores, dirigentes e hinchas a dar lo mejor de nosotros en sacar adelante esta mala situación en que nos encontramos y que nos tiene sin duda preocupados y afligidos y estos partidos que van quedando por delante sean jugados como verdaderas finales, pero tengo la seguridad que la U podrá sacar adelante y terminar esta mala racha", aseguró.

El histórico comunicador pide que estos partidos se jueguen como verdaderas finales (Archivo)

También, tuvo palabras para el cuestionamiento a los actuales controladores de Azul Azul y el vínculo con otros equipos del fútbol chileno y si bien dijo desconocer tal información, no dudó en dar un consejo a la regencia. "Lamentablemente ven a la institución como una 'empresa' y pudiese faltar verla también además con el 'amor de hincha'. Se suma a esto que históricamente las dirigencias de la Universidad Chile han sido siempre hinchas del Club", aclaró Don Enrique.

Finalmente, tuvo palabras para los cuestionamientos hacia el entrenador uruguayo, Diego López, pero Maluenda no titubeó en blindar al charrúa. "No me gustaría para nada es que esta mala racha termine con la salida de Diego López anticipadamente, con quien aún tengo la esperanza puesta que bajo su conducción, sacará el equipo adelante. Le pediría a los dirigentes e hinchas, no cortar el proceso de López. Siento que puede dar más aún y sería ilógico terminar un nuevo proceso anticipado con otro DT fuera de la U. Eso no", cerró.