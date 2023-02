Los históricos de Universidad de Chile han sacado la voz por la situación que vive el actual plantel en el Campeonato Nacional, donde, en tres fechas disputadas, han sufrido dos derrotas que la han llenado de críticas.

Ante esta situación, en conversación con Bolavip, Horacio Rivas apuntó al tema de la mística que necesita Mauricio Pellegrino, para sacar el buque a flote en la U.

"Más que un consejo a Mauricio Pellegrino, porque él es un tipo futbolizado, se maneja, hoy en día más allá de su trabajo y de su planificación, hay que agregarle la mística, la mística de la U todo lo que envuelve al club, todo lo que debe involucrar a los jugadores y que se tiene que transformar en algo positivo", comentó.

Universidad de Chile ha perdido dos de tres partidos del torneo.

Eso sí, fue el ex jugador de Universidad de Chile, Mariano Puyol, también en conversación con Bolavip, quien deja en claro que el tema de la mística azul se ha perdido hace mucho tiempo en el club y que no es importante.

"No, la mística no tiene que ver con el entrenador. Estuve en la U más de 30 años, como jugador y entrenador, la mística no tiene que ver con los entrenadores, tiene que ver con el adn del club. Pellegrino está en un club donde esa mística se perdió, se dejó de transmitir en algún momento. Eso ya no es tema del entrenador", destaca Puyol.

Por lo mismo, asegura que hay un problema más profundo, que tiene que ver con las características que tiene la U y que afectan a todos sus planteles y entrenadores, que han desembocado en las últimas malas campañas.

"No, mira más allá de la cosa futbolística, lo más importante es que el entrenador tenga total autonomía y determinación sobre su investidura, cosa que la mayoría de los técnicos que llegan a la U les quitan todo eso. El valor máximo de un entrenador es su autonomía y su capacidad de determinar en lo futbolístico. Eso en la U es imposible, se perdió hace años. Los entrenadores, más allá de su idea futbolística que quieran instalar, es cosa de sentido común. En los últimos 10 años ha tenido 12 entrenadores, no es cosa de ellos, porque cómo van a ser todos malos", profundiza.