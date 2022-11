Universidad de Chile cayó ante Cobresal en el cierre del Campeonato Nacional 2022 y sumó un nuevo traspié en una temporada para el olvido de los azules donde pelearon la zona de descenso por cuarto año consecutivo.

Ni los hinchas ni históricos ex jugadores de la U están contentos con el año que se hizo, en donde no lograron clasificar a ninguna copa internacional. Cristian Traverso, ex jugador de los azules en la década de los 90, se tomó su cuenta personal de Instagram para hacer una profunda reflexión.

La U se despidió con una derrota del Campeonato Nacional 2022. | Foto: Agencia UNO

“Terminó la temporada para la U, que fue tan mala como la anterior. El equipo recibió más de la media de 11 ocasiones en contra como dijo alguna vez un loco de la estadística pero que tenía cero vestuario”, dijo entre ironías.

Para Traverso, la salvación azul tuvo nombre y apellido: “Si no se fue al descenso es porque en algún momento tuvo aire fresco con Osorio y Assadi y que tuvo a su gente a la que pasearon por todo el país. Sin ese apoyo, el equipo hubiese muerto antes”.

Ex jugador se sacó el sombrero con los hinchas y tuvo un ácido comentario para la dirigencia: “Piensen señores del directorio, o mejor dicho el Presidente, porque solo él es quien decide, si realmente está a la altura y si estará incluido en esos cambios. No vale la pena si se cambia la silla, pero siguen manejando los monjes negros… La U no debe pelear el descenso, la U tiene que estar para otra cosa y no solamente estar conformes porque este año no se descendió”, remató.