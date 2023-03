Horacio Rivas está convencido que el ex defensa de Colo Colo demostró en la cancha su valía y ante su ex equipo no debe demostrar nada, sólo mostrar lo que sabe.

Es miércoles y las horas pasan rápido para vivir un nuevo Superclásico, donde Universidad de Chile espera -como todos lo años- romper el maleficio del Monumental.

Uno que tendrá un partido aparte será el defensa Matías Zaldivia, jugador que hasta el año pasado defendía precisamente los colores de Colo Colo por lo que tendrá su propia revancha ante el equipo que lo dejó partir.

Horacio Rivas está muy contento con el rendimiento del nacionalizado chileno. "Yo creo que Zaldivia es un jugador maduro, con un recorrido importante, él sabe lo que es estar en la vereda del frente, pero lo primordial es que él desde que llegó a la U, demostró de por qué llegó, se ganó un espacio gigantesco", indicó.

En esa línea Carepato agrega que "siempre dije que Zaldivia tendría su partido más importante, el próximo, no importando el rival, y ahora es con su ex equipo y realmente él no debe demostrar nada, él debe mostrar el rendimiento, la madurez y no me cabe duda que será así".

Horacio Rivas confía 100% en el rendimiento de Matías Zaldivia en el Superclásico (Archivo)

El ex defensa de la U además tira un lindo palito. "Me río de los que se burlan de sus dichos de que jugará este partido con fervor, me da risa, un periodista dijo que no creía y eso sí lo vive un jugador, lo que yo más quiero es que los clásicos hay que vivirlos, a mi me quedó marcado el clásico más malo de la historia cuando estaban Sierra y Beccacece, ahí la gente tenía derecho a reclamar, no pasaron la mitad de la cancha y eso fue vergonzoso", cerró.