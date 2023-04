Muchos recuerdan la Copa Chile del año 2021 cuando Universidad de Chile fue eliminada por Arturo Fernández Vial, equipo que en aquel entonces participaba en la segunda división profesional y que días más tarde, sería ratitificado su ascenso a la división de plata de nuestro fútbol.

Y el año pasado, General Velásquez de la segunda división provocó más de algún dolor de cabeza al cuadro azul que era dirigido en aquel entonces por el uruguayo, Diego López. Sin embargo, la clasificación fue para la U, pero de todos modos fueron más las críticas que los aplausos para los estudiantiles.

Es por eso, que de alguna manera en el ambiente de medios, creen que con esos antecedentes, perfectamente podría ocurrir un Alcorconazo, haciendo el símil cuando el Real Madrid fue eliminado por un cuadro amateur de España en la Copa del Rey.

Cristián Mora, histórico azul, conversó con Bolavip Chile y le bajó los decibeles a esas voces que señalan que los universitarios podría sufrir alguna sorpresa. Según él, Deportes Chimbarongo no debiese ser rival para los azules.

En 2021, Fernández Vial eliminó por penales a Universidad de Chile (Archivo)

"No creo que haya Alcorconazo, no debieran ser rival para la U. Un equipo que se está armando y no creo que tenga más trabajo que la U. No es por mirar en menos, pero claramente en estos tipos de partidos son muy bajas las excepciones que se puedan dar", enfatizó Mora.

A su vez, el ex polifuncional saca de ese análisis lo que vivieron el año anterior ante General Velásquez, puntualmente, por ser un equipo de carácter profesional. "General Velásquez era distinto, es un equipo de segunda división. Acá le dan una alternativa a un equipo nuevo y General Velásquez era un equipo ya trabajado. Los vi jugar y era un equipo competitivo, además la U ahí era distinto a como está ahora", concluyó Mora.