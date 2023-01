Universidad de Chile volvió a sufrir y su primer partido oficial de la temporada 2023, sencillamente, fue un paso en falso. La caída de los azules por 3-1 ante Huachipato hizo que varios históricos perdieran la cordura con Mauricio Pellegrino y varios jugadores como Luis Felipe Gallegos, Juan Pablo Gómez y Federico Mateos.

En diálogo con Bolavip, Cristián Castañeda, campeón con la Universidad de Chile en la década del 90, no tuvo pelos en la lengua para entregar su diagnóstico y análisis del primer partido de los azules en la Primera División del fútbol chileno.

Scooby fue claro y directo a la vena para bajarle la caña a la victoria de los de la usina. El ex lateral no perdona al Rockero Gómez por su andamiaje en la U. "Juan Pablo Gómez antes era mejor cuando era joven, porque luego uno entra en una edad que más fácil perder la velocidad. Para jugar arriba hay que tener velocidad y no creo que sea la solución. Estuvo muy sobrepasado".

Sobre el análisis del partido, Castañeda fue claro: "A la U no le puede ganar un equipito como Huachipato, que nos complicó y tampoco puede haber dos goles de diferencia con un equipo que llegó dos veces el segundo tiempo".

Juan Pablo Gómez y Federico Mateos no pasaron el examen de Castañeda en la U (Agencia Uno)

Castañeda se molestó también con Mauricio Pellegrino y le repartió a todos los jugadores del actual plantel estudiantil por su manera de jugar, ya que no lo dejó conforme para nada al también ex seleccionado chileno.

"Es más de lo mismo, no más y se equivoca. A mi me parece que Leandro Fernández tenía que salir antes que Nico Guerra, porque es más incisivo, es más punzante. Se equivoca mucho Pellegrino. Cómo va preferir a Luis Felipe Gallegos por sobre Israel Poblete, quien demostró que puede ser un aporte para el equipo", agregó.

Sin duda, Castañeda ni siquiera quedó conforme con Mateos, quien fue el autor del gol. La rabia se hizo sentir para el campeón azul.

"Mal jugado, mal visto y no podemos jugar a pelotazos. La U no es para eso y tiene que tener gente preparada para jugar. Mateos no tiene nada de juntarse, nada de asociarse, nada. La U no se da cuatro pases seguidos y van a lo que salga", terminó.