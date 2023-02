Roberto Reynero, ex futbolista de Universidad de Chile, asegura que el equipo comandado por Mauricio Pellegrino no tiene buena cara para lo que viene de temporada.

Las cosas en Universidad de Chile no están muy tranquilas. El equipo que dirige Mauricio Pellegrino acumula dos derrotas en las tres fechas jugadas en el Campeonato Nacional 2023 y los cuestionamientos hacia el técnico argentino ya comienzan por parte de ex jugadores y de los hinchas.

Uno de los ex futbolistas azules conversó con Bolavip Chile, como es Roberto Reynero. El histórico del elenco universitario no ve un buen panorama para el 'Romántico Viajero', pues afirma que ve un equipo que le falta ser más competitivo.

"Yo creo que seguimos equivocándonos. No veo un equipo competitivo, un equipo con chispa, un equipo que pueda agredir al rival. Espera lo que se presentó en la cancha y lo que salga en la cancha, pero no entiendo por qué no toman carta en el asunto. Si yo contrato, soy un dirigente de jerarquía, de que sé algo de fútbol y si nos equivocamos, nos equivocamos", comenzó diciendo el ex capitán azul.

En esa línea, apuntó a que el estratega azul debe comenzar a poner en cancha a jugadores como Lucas Assadi y Darío Osorio, que pueden darle algo distinto al equipo.

"Cómo con la jerarquía de un técnico como Pellegirno no va a saber que los chicos corren más o meten más, no tengo idea, pero lamentablemente veo un equipo pasivo, sin chispa. Esperamos que nos hagan daño como para poder reaccionar", sostuvo.

La U no pudo en su visita ante los árabes y cayeron por 2-0 | Foto: Agencia UNO

Finalmente, afirmó que ve un equipo que seguirá pasándolo mal. "Podemos llegar dos veces en el primer tiempo, dos de Palacios, pero es muy poco. Tenemos que llegar unas diez veces por tiempo y embocar, por lo menos, dos o tres, pero llegamos dos y es difícil embocar una. Veo un equipo que vamos a seguir sufriendo, lamentablemente es la realidad", cerró.