Histórico lateral de Universidad de Chile no se marea con el triunfo ante Audax Italiano: "No da para ilusionarnos"

Una victoria que dejó feliz al plantel de Universidad de Chile fue la conseguida por los azules ante Audax Italiano en La Florida por dos tantos a uno y que le permite a la U sumar siete fechas sin conocer de derrotas.

Hecho que permite que el equipo que dirige el argentino, Mauricio Pellegrino, trabajar con calma de cara a lo que viene, el duelo ante Everton de Viña del Mar y tras aquello, el clásico frente a Universidad Católica.

No obstante y pese a la alegría en el mundo azul, algunos ponen los pies en la tierra y que señalan que lo visto en la sintética de la comuna de las flores, no fue gran cosa y todavía están lejos para creer que los estudiantiles pueden pelear el campeonato. Uno de ellos es Cristián Castañeda, quien en conversación con Bolavip Chile, planteó aquella situación.

"Raro el partido. Los dos equipos son de poco peso, muy livianitos, la verdad es que la U también cometiendo errores que no se pueden cometer, teniendo un hombre más, no se puede cometer el error de Zaldivia, por suerte resultó bien. Lo mejor el resultado, un poquito superior la U, sobre todo en el segundo tiempo", puntualizó el ex lateral azul.

Considerando esa aseveración, el ex seleccionado chileno fue consultado si el triunfo da para pensar que los laicos puedan pelear el título. "No da para ilusionarnos. No creo que pasemos zozobras, pero no veo con mucha chance la opción de la U. Tendría que ser una ilusión de los cabros chicos. Me gustó Jeison Fuentealba", reconoció Castañeda.

Pese al triunfo, el Scooby no se prende tanto con esta U (Prensa Universidad de Chile)

En esa línea y de los elementos jóvenes, el Scooby tuvo conceptos para el desempeño de Lucas Assadi y cuánto puede ser su aporte en la U. "Assadi es el distinto, pero le falta contundencia, Tampoco se le puede pedir tanto si son cabros chicos, pero uno se ilusiona. Difícil compararlo con Marcelo Salas, pero Marcelo desde un comienzo marcó contundencia", enfatizó el ex futbolista.

Finalmente, reveló que ellos pueden ser factor importante en este equipo pensando en cuáles podría ser el logro a fin de temporada. "Yo creo que si ellos meten un par de partidos buenos, la U podría prenderse, pero no más que eso, no da para tanto", cerró Castañeda.