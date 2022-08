Continúan la ola de reacciones al ninguneo de José Luis Villanueva a Universidad de Chile por no tener estadio durante la ceremonia de cierre de San Carlos de Apoquindo. Mundo Azul no dejó pasar estos dichos y tildan lo del comentarista como algo lamentable y desatinado.

Históricos de Universidad de Chile no se la dejan pasar a José Luis Villanueva: "Fue un desatino, pero no verán a la U llorar"

Como un "desatino". Así tildaron a los comentarios de José Luis Villanueva, el Mundo ligado a Universidad de Chile tras lo comentado en la ceremonia de cierre del Estadio San Carlos de Apoquindo.

En la ocasión, el actual comentarista se mandó una frase para el bronce para molestar a la U por no tener un recinto deportivo propio. "Aquí vamos a tocar la oreja un poquitito. Es muy difícil tener estadio, hay que equipos que no han tenido y probablemente no vayan a tener. Nosotros tenemos, tuvimos y tendremos", fueron las palabras del ex delantero de Palestino.

Y el entorno azul no dejó pasar la oportunidad para irse con todo contra el blondo comunicador. Uno de ellos fue Marco Olea, quien en diálogo con Bolavip sostuvo que "ya tiene que sacarse la camiseta, entender que es un futbolista retirado. Sus palabras crean odiosidad", enfatizó el Caballero del Gol.

Pero ahí no quedó todo y en conversación con Bolavip el éx técnico universitario, César Vaccia y el ex portero, Roberto Tomatín Rojas, también tuvieron palabras para Villanueva.

El primer fue el entrenador bicampeón con los laicos, a quien no le cayó en gracia dichos comentarios. "Lamentable, porque primero que todo en esto hay que ser respetuoso. Como dijo el gran Tito Fouillioux, que en paz descanse, la pelota está a la vuelta de la esquina, por eso uno no puede ser un tipo soberbio. Obviamente tengo que ser respetuoso y no denostar a un equipo emblemático como la U. No me parece. Un desatino. Quiso hacer una broma, algo así como una ironía, pero se equivocó. Las pieles son muy sensibles, el momento que vive la U es muy complicado y dramático y no está para eso", sostuvo Vaccia.

Mundo Azul no ha dejado pasar el desatino de Villanueva (Captura Cruzados Oficial)

Uno que fue un tanto más aterrizado, fue Roberto Rojas. Tomatín, en su estilo también quiso reaccionar al desatino del ex delantero. "Él es una muy linda persona, lo quiero mucho, lo conozco y ese es su pensar. Nosotros no lloramos y simplemente luchamos, nomás y la U la tiene dura, en vez de llorar, le metemos nomás, no verán jamás a uno de la U llorar, pero él es una linda persona. Yo me formé en Universidad Católica, respeto mucho al club, un club que siempre ha tenido un poco más que el resto y crecí y siempre la U tuvo menos que ellos, pero jamás vi a la U llorar", cerró Rojas.

¿Recordando la final del 2011? Puede ser.