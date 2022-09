En Universidad de Chile quieren dar vuelta la página rápidamente de lo que significó la salida del banco de Diego López, la ascensión de Sebastián Miranda como técnico interino y la obligación de sumar ante Palestino el próximo jueves en La Cisterna.

Ahora, la tarea es titánica porque si bien están a dos unidades del descenso, los universitarios requieren puntos para respirar de cara a la recta final del Campeonato Nacional y así evitar el sufrimiento del año pasado.

Un histórico y que sabe de estos momentos es Horacio Rivas, quien en conversación con el programa Círculo Central, sostuvo que a pesar de todo, estos momentos son muy opuestos a los que a ellos les tocó experimentar cuando perdieron la categoría hace poco más de tres décadas.



"Lo único que deseo es que Universidad de Chile no viva lo que se vivió el año '88, independiente que son momentos completamente diferentes, sí tengo que reconocer que es un momento complicado que se está viviendo, nuevamente", dijo Carepato.

Rivas dice que la U los necesita a todos, sobre todo a los jugadores (Agencia Uno)

Sin embargo, no dudó en decir que de manera transversal, todos deben unirse en pos de lograr el objetivo y tocando la fibra de todos los que aman a la U, Rivas aseveró que "hoy día necesitamos de todo. No tan solo de los jugadores, si no de los hinchas, de los dirigentes, de la gente que está alrededor de Azul Azul porque hoy hay una necesidad imperiosa y esa pasa principalmente porque el destino de la Universidad de Chile todavía se puede cambiar y revertir para los que piensan en forma negativa. Los jugadores nacidos en casa, los que vienen de afuera, los hinchas, toda la gente que circula desde la casa de estudio pasando por aquellos incondicionales. Todos tenemos un importante desafío y ese desafío es dejar a la Universidad de Chile en Primera División".

Sobre el cambio de técnico, el ex defensor aportó que "hay que ir en búsqueda de fortalecer a los jugadores, de cambiar el chip y ojalá este cambio de modelo de juego que a lo mejor se va a venir, sea diferente y que sea un verdadero aporte y que haya una inyección anímica diferente para que los jugadores asuman la responsabilidad que tienen", cerró Rivas.