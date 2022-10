Horacio Rivas se relaja tras necesario triunfo de Universidad de Chile frente a Deportes La Serena: "El colon no se cómo lo dejaron y los nervios vivos"

Ganó Universidad de Chile y los hinchas recuperan la fe. Una trabajada victoria ante Deportes La Serena le permitió a los azules alejarse de la zona de descenso.

Ahora son seis los puntos de diferencia con quienes estarían perdiendo la categoría en este momento a espera de lo que realice la próxima semana Deportes Antofagasta en el duelo ante Palestino en el Estadio Calvo y Bascuñán.

Es por eso que en el mundo azul existe una sensación que falta muy poco para zafar, completamente y que lo importante aquí tras lo ocurrido este mediodía, es la victoria.

Horacio Rivas conversó con Bolavip Chile y valoró lo conseguido hoy frente al cuadro papayero. El querido Carepato sostuvo que alargar la diferencia con los que vienen más atrás era algo fundamental.

"Lo importante eran los tres puntos, lo más importante era que la U ganara el partido y que marcara esta diferencia que provocase de nuevo ese alargue en los puntos", manifestó Rivas.

El ex defensor agregó - en una manera muy especial - que el estado anímico de los cercanos a los estudiantiles va mejorando y que ya ciertos órganos van mejorando. "El colon no se cómo lo dejaron, nos dejaron de con los nervios vivos, nuevamente, pero ya pasó y la U dio un paso importante justamente que es lo que se necesita y se busca para este término de campeonato", comentó el ex entrenador.

Rivas valoró el trabajo de Luis Felipe Gallegos hoy en La Serena (Captura Instagram @udechileoficial )

Antes del cierre y a la consulta sobre qué jugador ha destacado según su visión, el histórico jugador valoró a la zona posterior, pero también a un futbolista que ha sido criticado durante la presente temporada.

"En el último tiempo siempre me he quedado con lo que han realizado los centrales, pero me ha gustado mucho lo que ha hecho Felipe Gallegos incluso hoy sale por el desgaste que hace, que ha sido importantísimo", concluyó Rivas.