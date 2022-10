Universidad de Chile viaja hasta Talcahuano nuevamente para esta vez enfrentar a Huchipato, por la 29° fecha del Campeonato Nacional. Los Azules están muy cerca de sellar la permanencia.

¿Cuándo juega Huachipato vs Universidad de Chile?

El partido se disputará el domingo 30 de octubre a las 12:30 horas de Chile, en el Estadio CAP de Talcahuano.

¿Qué canal dará el encuentro del Campeonato Nacional?

Este será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports HD, en los siguientes canales según el cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

¿Dónde ver de manera online el partido?

El encuentro podrá ser visto por streaming a través de Estadio TNT Sports.

Por la salvación definitiva

La U ha vivido en este 2022 un "déjà vu" de lo que ha sido su presente en los últimos años, donde han protagonizado más luchas por el descenso que por el título. Hoy están muy cerca de asegurar su continuidad en Primera División, para lo cual necesitan al menos un empate en el Estadio CAP. Las otras fórmulas ya incluyen los resultados de La Serena y Coquimbo Unido.

En la semana jugaron ante Unión Española e igualaron sin goles, en lo que fue la ida de la semifinal de Copa Chile. Lo negativo estuvo por el lado de las bajas. Sebastián Miranda perdió a sus dos centrales titulares, ya que Luis Casanova y Nery Domínguez debieron ser remplazados por molestias físicas y no estarán contra los Acereros.

Huachipato en buen chileno, no se juega nada más allá de la deportividad y el honor. Están salvados del descenso y no tienen opciones de entrar a copas internacionales. El rendimiento a lo largo de la temporada no ha sido bueno para los dirigidos por Mario Salas.