Luego del masivo éxodo de jugadores en Universidad de Chile que estuvieron en la temporada 2021, el club se reforzó con una gran cantidad de nuevos elementos, que lamentablemente no todos han rendido de la manera esperada.

Jugadores muy cuestionados, otros de bajo desempeño, como también de la forma en que llegaron al Centro Deportivo Azul, es por eso que muchos de ellos han estado en el ojo del huracán.

En ese sentido, el zaguero Ignacio Tapia ha debido lidiar con la crítica por su rendimiento, como también por lo complejo que ha sido recibir comentarios en virtud a que su anterior equipo, Huachipato, tendría mucha vinculación con la U.

En diálogo con Bolavip, el oriundo del Bio Bio no demoró en decir que encuentra injusta la crítica relacionada con el cuadro de la usina, pero que su mente está fuerte para superar esos dichos y enfocado en ir mejorando cada día más en su desempeño.

En esa situación está un refuerzo que llegó a los azules para este semestre, el argentino Nery Domínguez y pese a que el ex Racing está fuera por lesión, de todas manera se ha convertido en un hombre clave para que él, a sus 23 años, pueda sacar lo mejor del ex jugador de la Academia.

"Desde que llegó, todos sabíamos lo que era Nery, de dónde venía, de su trayectoria, sabíamos que era un hombre de experiencia y yo como un central joven debo aprender mucho de él", aseveró Tapia, que será titular en el duelo frente a Provincial Curico Unido.

El espigado central, añadío un aspecto aún más particular de Nery y que va relacionado a cómo se vincula con el resto de sus compañeros "Él igual enseña, quizás no es de hablar tanto para afuera, pero habla en los momentos puntuales y lo justo, entonces lo que uno necesita él te lo dice, te va enseñando de orden, entre muchas cosas. Entonces eso es lo que me gusta a mí, aprender de los centrales experimentados", puntualizó.