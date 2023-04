Lucas Assadi tuvo un gran partido en la Universidad de Chile ante Chimbarongo FC por la Copa Chile en Valparaíso. El volante fue autor de un tanto y generó un par más. En su festejo se ve que el jugador se sacude de la mala racha y lo grita con todo. Un partido que él necesitaba para la confianza y para, además, darle tarea al técnico Mauricio Pellegrino con el objetivo que lo ubique en ese puesto para el futuro en el fútbol chileno.

El experimentado comentarista Igor Ochoa fue categoríco con el partido y cree que la U tiene que tomarse todo con mesura, ya que no se puede enloquecer con un resultado tan expresivo y le recomienda que no saquen conclusiones apresuradas.

"Fue un partido serio, no aflojó nunca, no sobró el partido en ningún caso. Encontró las facilidades y fue por más siempre, en ese sentido irreprochable. Ahora, sacar conclusiones tácticas en este partido me parece un poquito desmesurado. ¿Por qué? Por qué no hay partido como el de ayer, en el que los laterales jueguen todo el partido en función de ataque, porque no tenían casi necesidad de retroceso. Tampoco, se va a dar que los volante no tengan necesidad de ir hacia atrás. Es un partido muy extraño", dijo en Radio Cooperativa.

Además, el Maestro opinó sobre el gran partido de Assadi. "Jugó como punta de rombo teóricamente. Assadi muchas veces se abrió y fue un partido libre para él. Por supuesto que estuvo muy bien y no necesitó mirar hacia atrás (...) Lo vi para una expresión individual de ciertos jugadores que se fueron afirmando y que resolvieron ciertas cosas", agregó.

Lucas Assadi tuvo un gran partido en la U (Photosport)

Assadi, además, marcó un gol importante para él con el fin de sacarse la mufa en la Universidad de Chile. Ahora, el mediocampista le puso tarea al cuerpo técnico de Pellegrino. Ochoa cree que el partido del jugador formado en el Romántico Viajero le sirvió mucho para el futuro.

"Assadi con el gol hizo uno y debió hacer un par más. El que hizo lo anotó en segunda instancia. Él, se sacude de una presión porque es un tema para él, un jugador tan habilidoso que te encuentra espacios, para él fue bueno y en la función que le tocó también saliendo siempre. Creo que la U jugó un partido acorde con las necesidades de un duelo profesional. No tuvo oposición", añadió Ochoa.

Ahora, la preocupación de Igor Ochoa está sólo en un tema. "Hubo una diferencia individudal y de potencia ofensiva de la U ante un rival se equivocó, porque jugó con la defensa muy adelantada con una U que se siente bien tirándola larga. No sacaría ese tiepo de conclusiones, porque golearon y este esquema funcionó bien (....) Está bien si lo quieren mirar así está bien", terminó.