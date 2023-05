Han pasado algunos días y aún en el ambiente existe la desazón de un clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, donde tan solo se disputaron 31' minutos y que no finalizó, producto de los hechos de violencia donde algunos sujetos lanzaron bengalas a la cancha y que obligaron a suspender el encuentro.

Este viernes, el plantel de la U entregó su visión al respecto y fue el mediocampista Israel Poblete quien en conferencia de prensa tuvo conceptos para este episodio y todo lo que conllevó al respecto, entre otras, que aún no se conozca cuándo se vaya a disputar lo que queda de compromiso.

El volante catalogó como lamentable lo sucedido y que hubo preocupación por sus familias. "La verdad es que fue lamentable el suceso que pasó en el clásico. Se puso en riesgo a nuestra familia, a las familias que fueron al estadio y por un grupo de personas dañan a toda la hinchada que va a apoyar al equipo. Ha sido un tema difícil, pero tenemos que dar rápidamente vuelta la página", sentenció el maipucino.

Sobre la relación que existe con la fanaticada, el ex Huachipato sostuvo que siempre es la misma, pero para solucionar los problemas, es necesario que todos los entes se unan para erradicar la violencia en los estadios. "Lo que pasa es que nosotros tenemos la misma relación con la hinchada, siempre, No sabemos quienes fueron esos delincuentes, no se si serán hinchas. Debemos apoyar a quienes realmente son hinchas y a esas personas entre todos, erradicarlos de los estadios. No solo nosotros, tienen que ser los clubes, la ANFP, el gobierno y entre todos poder erradicar estas cosas, que no es primera vez que pasan", comentó.

A su vez, reconoció que el momento que se vive en la actividad es bastante complejo. "Estoy confiado que entre todos como sociedad podamos tomar la mejor medida y que sea seguro ir a un espectáculo. Estamos pasando por un momento difícil y debemos unirnos, hay que ver dónde atacar y sacar estas cosas para poder disfrutar del fútbol, que es lo más importante"; señaló Poblete.

En alusión a las sensaciones, el volante afirmó que "nos dio impotencia, bastante rabia, también pena. Sabíamos que estábamos jugando bien, ganar el partido y quedar punteros después de tanto tiempo. Un grupo de delincuentes que paró el partido, tampoco va a empañar que 22 mil personas fueron a ver el partido y por eso salimos a despedirnos", puntualizó.

Los jugadores salieron a despedirse de sus hinchas en Concepción (Photosport)

Finalmente, el futbolista detalló que no es el instante de responsalizar, si no más bien, darse cuenta que el fútbol sigue en estado grave y todos deben dar con el antídoto. "No es el momento que se tiren la culpa de un lado a otro. El fútbol está en crisis y han pasado varios sucesos que ponen en riesgo a los futbolistas, a las familias y eso realmente es penoso", cerró Israel Poblete.