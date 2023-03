El ex jugador de la Universidad de Chile, Jean Beausejour habló sobre el nuevo rol de Darío Osorio en el equipo de Mauricio Pellegrino, en el que no hizo mayor escándalo y lo ejemplificó con un crack del Real Madrid

Jean Beausejour no se escandaliza por la nueva faceta de Darío Osorio en la U y lo ejemplifica con Vinicius Junior

La imagen que dejó Universidad de Chile en este pasado fin de semana en el Superclásico ante Colo Colo, no fue de las mejores, en donde uno de los actos que se le recrimino al equipo de Mauricio Pellegrino fue sobre las escasas situaciones de peligro que creó en el área de su archirrival, en donde uno de los jugadores que comenzó a recibir ciertas críticas por aquello fue Darío Osorio, quien no pudo aportar mucho en lo ofensivo.

Sobre el rendimiento del joven talento de la U, un ex jugador de los ‘Azules’ como lo fue Jean Beausejour tomó el micrófono de Radio ADN para manifestarse ante lo que ha sido el cuestionado nivel que ha mostrado Osorio, en donde no escandalizó para nada con la nueva faceta del jugador.

“Creo que se quiere dividir en dos el tema, cuando es solo uno. A Darío Osorio tenemos que exigirle como talento emergente que es, exigirle que tenga las dos facetas. A mí el otro día me encantó su faceta defensiva que tuvo, de hecho, una de las situaciones de la U se generó cuando él estaba cerrado, cortó un paso de Ramiro González y posteriormente habilitó a Leandro Fernández, eso te lo da ser responsable tácticamente”, comenzó señalando Beausejour.

Sobre la crítica que ha caído sobre Pellegrino y el rol que le ha dado a Osorio, el ‘Bose’ respaldó que una cosa no tiene que nada que ver con la otra: “una cosa es que sea defensivo o que trabaje en función cuando su equipo no tiene la pelota, pero no es antagonista de que sea ofensivo, puede convivir con las dos facetas tranquilamente y eso hay que exigirle. Hay que exigirle movimientos, hay que exigirle desmarque en mayor velocidad, que cuando tiene el balón un compañero, pueda ofertar pase al pie o al espacio”.

Osorio fue titular en la igualdad de la U ante Colo Colo | Foto: Guillermo Salazar

Profundizando, para el ‘Bicampeón de América’ se está dramatizando en demasía sobre esta nueva ‘faceta’ de Osorio, en la que señala que en Europa es algo totalmente normal, en la que lo ejemplifica con un crack del Real Madrid.

“Se está poniendo en dos hemisferios que sea defensivo o el que sea ofensivo y no, se pueden complementar de lo más bien. El futbol en Europa, uno ve a Vinicius persiguiendo al lateral cinco o seis veces por tiempo, cuando le toca, toca”, apuntó.

Para el ex lateral, el partido ante Colo Colo fue una muestra perfecta del gran partido que hizo en lo defensivo y espera, que prontamente pueda poder convivir con la doble función por la banda, en la que no duda que será así.

“Eso lo entendió perfectamente y el mayor ejemplo es el partido que hizo contra Colo Colo, en términos defensivos fue buenísimo. Nos faltó la otra faceta de Osorio, pero para exigirle esa faceta, no es necesario hacerle concesiones en lo defensivo, tiene que seguir defendiendo igual, pero atacar mejor, nada más. No hay que quitarle una para que la otra se potencie”, explicó.

ver también Histórico Azul destaca la gran cualidad que consiguió la U con Pellegrino

Finalmente, Beausejour no puso en duda las grandes características que posee Darío Osorio a su corta edad, las cuales sin duda alguna han llamado la atención de un grande de Europa como el Milán en poder contar con él, ya que ven un gran potencial en su juego.

“Osorio cuando recupera balones, digo este tipo es para que vaya Europa y no creo que el Milán haga ofertas porque no le ve cualidades en esos aspectos que son importantes en Europa. Lo están mirando porque ven en él un potencial tremendo y un jugador completo”, cerró.