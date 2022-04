El ex delantero de los Azules se refirió a lo que le dejó el partido entre la U y la UC, en donde quedó maravillado con el ingreso de Lucas Assadi y Darío Osorio

La derrota de la Universidad de Chile en el Clásico Universitario ante la Universidad Católica sigue dejando impresiones en el publico tras la nueva caída que sumaron los Azules en un importante encuentro.

Tras aquello, el ex delantero de la U Joaquín Larrivey dialogó con AS Chile y se refirió a lo que le dejó esta actuación del conjunto Laico, en donde comentó que se notó la diferencia que existía entre ambas escuadras en la conformación de sus planteles.

“El primer tiempo fue muy difícil, se vio un panorama negro. Fue un partido parejo y donde se veía a un equipo formado, que no ha cambiado o que ha cambiado muy pocos jugadores en los últimos años, el campeón de los últimos años en Chile, frente a un equipo en plena formación, que año a año va cambiando ocho o nueve jugadores y donde se necesita tiempo, trabajo y conocimiento del equipo, entre ellos”, inició indicando Larrivey.

En los últimos 45 minutos de dicho encuentro, el delantero argentino expresó que se llenó de ilusión con el rendimiento que mostró la U con los ingresos de Lucas Assadi y Darío Osorio, quienes, para él, cambiaron el partido desde que entraron y agregó que una igualdad hubiera sido lo más justo.

“Me cargué de energías porque vi un equipo desinhibido, con el ingreso de Osorio y Assadi, que le cambiaron la cara al equipo, y uno se esperanza. Empieza a creer que puede cambiar la situación. Lamentablemente, lo tuvieron ahí, pero no pudieron empatar. Me parece que eso hubiese sido lo más justo, por lo hecho por Católica en el primer tiempo y lo hecho por la U en el segundo. Fue una derrota dolorosa”, expresó el hoy delantero del Cosenza de Italia.

Finalmente, Larrivey se refirió a las criticas que ha recibido el entrenador de los Azules, Santiago Escobar, a lo que el ex goleador de los Azules respaldó de cierta forma la irregularidad que muestra la U en esta campaña, debido a que el equipo de esta temporada es completamente nuevo y aún le falta aceitar piezas.

“Como alguien que quiere al club, es muy difícil evaluarlo. Me parece que los más indicados para eso es la gente que está adentro. Ellos tienen que hacer la evaluación y saber si necesita más tiempo, si el camino que está llevando adelante es el correcto. Y, a partir de ahí, decidir. Yo veo un equipo en formación, que todavía le falta engranar las piezas. Puede jugar un partido muy bien, dos regular, dos mal, uno muy bien. Incluso, como el partido del sábado, que jugó un primer tiempo malo y un segundo muy bueno. Entonces, es normal que eso pase cuando hay un equipo prácticamente nuevo”, cerró.