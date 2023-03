El histórico ex portero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera desató toda su molestia tras lo que fueron los incidentes que se vivieron en el Superclásico

Los episodios lamentables que se vivieron dentro del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile dentro del Estadio Monumental, siguen generando opiniones dentro del mundo del fútbol nacional, en el que en esta jornada ambos equipos y la ANFP tomaron su postura ante lo que fue este bochorno acto protagonizado por algunos hinchas.

Ante esta situación, el histórico ex portero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para manifestarse ante estos actos que se vivieron en el Estadio de Colo Colo, en la que tuvo una discusión con el panelista del programa 'Toby' Vega, en la que declaró que no hay criterio para hacer la comparación que se hizo con lo que pasó en el partido pasado de la U ante Unión La Calera.

“No puedes comparar lo de la moneda (U-Calera) con la cortapluma, no we…. No puedes comparar una cortapluma con una moneda. Te emputeces, está bien, quieres tirar algo a la cancha que se yo… ¿pero tirar un cuchillo? Para eso tú lo pensaste”, comenzó señalando Herrera.

Siguiendo en lo que fue su carrera como futbolista, el ‘Samurai’ detalló la distinta realidad que se vive dentro de los Superclásicos con las localias, en la que fue muy claro en explicar que los escenarios que se viven entre el Nacional y el Monumental es muy distinto por varios aspectos que fundamentó.

Los incidentes se robaron la pantalla en el Monumental | Foto: Guillermo Salazar

“¿Cuál es la localía de la U con Colo Colo en el Estadio Nacional? La gente de la U casi que instalaba en andas y los sentaban y listo. Tú vas a jugar al Monumental y esto es lo que pasa, te apredrean el bus, le pegan a tus hinchas, agredidos por todos lados. Imagínate le pegaron a una mujer un combo, que cobardía, quien hace eso”, explicó

Finalmente, Herrera declaró que dentro de su etapa como arquero de los ‘Azules’ en un montón de situaciones vivió acciones de terror en el Estadio Monumental y en la que ejemplificó con una particular situación, en la que una bengala estuvo muy cerca de impactarlo por parte de la hinchada de Colo Colo.

“¿Saben cuántas veces recibí yo monedas, papel en la cabeza? No hay que normalizar, pero no pueden comparar la agresión de una moneda con que te apunten con una bengala y te puedan cagar la vida”.

“Esto ya está recontra planeado cuando va la U al Monumental, a mí me apuntaron con una bengala a tres metros, un lienzo de 80 metros cuadrado conmigo apuñalado compadre, me rompieron la cabeza también con un piedrazo y seguimos jugando, pregúntenle a Tobar, le mostré la sangre. Que a una mujer le peguen un combo en la tribuna, hace unos años me apuntaron a mí con una bengala y ahora fue a la barra, es exactamente lo mismo”, cerró.