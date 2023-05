Universidad de Chile no pudo retomar la senda del triunfo en el torneo nacional y por la decimocuarta fecha del torneo no pasó de una igualdad sin goles ante Cobresal, la que dejó una baja participación del equipo y que principalmente varios de los dardos recayeron en Darío Osorio, quien no ha podido andar dentro del equipo de Mauricio Pellegrino y que fue expulsado dentro del partido.

Ante lo que fue la actuación de la joya de la U, un histórico del club como lo es Johnny Herrera pidió la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y tomó su escudo para defender al joven talento ‘Azul’, a quien destacó por su intento por ir adelante e hizo un llamado de atención al DT argentino por su planteamiento mezquino ante los ‘Mineros’.

“Creo que Osorio fue uno de los pocos jugadores que más intentó en la U con el pobre planteamiento que tuvo la Universidad de Chile hoy por hoy, trato de ir para adelante, trató de esperar la pasada de los laterales que nunca pasaron, entonces cuando tienes ese esquema la única chance que tiene es que se pase a cinco jugadores y haga el gol”, comenzó declarando Herrera.

En esa línea, el ‘Samurai’ mantuvo firme su defensa contra la ‘Joya de Hijuelas’, en la que deja en claro que a Osorio se le hace muy complejo el poder ser irreverente estando sin compañía y el tener que atravesar una dura zaga como lo es la de Cobresal.

Osorio vio la roja ante Cobresal | Foto: Photosport

“¿Cómo va a ocupar su velocidad si está solo contra dos líneas de 4? Él tiene que pegarse a la punta para encarar a un lateral, pero no tenía nadie que lo acompañará. Cada vez que agarraba la pelota no sabía qué hacer”, declaró.

Para el ídolo del ‘Romántico Viajero, el trabajo ofensivo que emplea el estratega de la Universidad de Chile no ayuda mucho para hacer lucir las cualidades de Darío Osorio, en las que lo respalda de todas las críticas y lo destaca por ser el que intenta hacer algo diferente.

“No puedes poner a Osorio a jugar en contra de dos líneas de cuatro, yo estoy hablando del esquema de la U, enfrentándose a esos gallos en una cancha pésima ¿qué puedes hacer? Para mí Osorio fue uno de los que más intentó en la U”, confesó en TNT Sports.

Finalmente, Herrera volvió a recalcar la falta de compañía que tiene Darío Osorio en el ataque de la U, en la que hace una comparación en donde ni las súper estrellas del futbol mundial como lo son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi pueden hoy en día crear peligro si no tienen una buena compañía para atacar.

“Ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi pueden jugar solos de hace rato. No digo que es el nuevo Maradona o el nuevo Pelé, pero el tipo trato de ir adelante ¿pero que tenía? ¿Tenía alguna pasada o con quien tirar una pared? no tuvo a nadie”, cerró.