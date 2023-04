Jorge Valdivia le lanza un salvavidas a Leandro Fernández y lo compara con su Puerto Ordazo: "No lo hizo en una concentración, no lo hizo con el buzo de la U"

El atacante de la Universidad de Chile, Leandro Fernández durante el pasado fin de semana fue protagonista de un accidente de tránsito en Argentina, en la que el jugador de los ‘Azules’ fue encontrado bajo los efectos del alcohol y luego de aquello se quiso dar a la fuga, pero fue contenido por la policía.

Ante este suceso, el ex jugador Jorge Valdivia tomó la palabra en Radio ADN y se refirió a lo que fue al acto que tuvo como principal intérprete al delantero de la U, en la que en cierta forma indica que esta acción deja muy mal parado al jugador y no tanto a la institución

“Hay que destacar que el jugador estaba en su tiempo libre, tenían permiso por parte de Mauricio Pellegrino por tres días. Le pone una mancha más que a la institución, es al jugador”, partió señalando Valdivia.

Luego de aquello, el ‘Mago’ se acordó de su acto de indisciplina que cometió con la Selección Chilena y lo comparó con lo que realizó en esta oportunidad Fernández, en la que en cierta forma lo exculpó de tanta culpa, ya que el incidente no lo hizo dentro de un periodo de concentración en la U.

Fernández y su polémica en Argentina | Foto: Archivo

“Distinto a lo que cometí yo en la Selección, no lo hizo en una concentración, no lo hizo con el buzo de la U, no lo hizo después de un partido o en una vuelta de un partido, a diferencia de lo que me pasó a mí en la Selección, igual hay que separar las aguas”, explicó en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia claramente no le baja los decibeles a lo que fue este incidente que protagonizó el delantero de la U, pero explica que el jugador estaba dentro de su tiempo libre y dentro de aquello, muy poco se le puede recriminar al club, volviendo a ponerse como ejemplo a lo que él hizo con la Selección Chilena.

“Es condenable, uno tiene que partir diciendo que es condenable y es grave y no paso a mayores. Pero también hay que ver el lado del jugador, estaba en su rato libre, podía hacer lo que hizo y lo que vimos, pero no estaba con el buzo de la institución, eso es lo que quería marcar, a diferencia a lo que a nosotros en un minuto nos pasó en la Selección”, cerró.