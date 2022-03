En lo que ha sido el mal momento que esta viviendo en este inicio de torneo la Universidad de Chile, una de las zonas del campo en donde más se han realizado criticas en base al funcionamiento del plantel ha sido en la parte defensiva.

Ante esto, el defensor boliviano de los Azules, José María Carrasco estuvo en conferencia de prensa y se refirió a lo que han sido estas críticas en base al rendimiento que ha tenido la zaga del Romántico Viajero.

“Con respecto al trabajo defensivo creo que si bien somos conscientes de por ahí que en estos últimos partidos no ha costado porque creo que también somos no solamente una línea defensiva, sino que un equipo prácticamente nuevo. Somos conscientes de las cosas que se han hecho, pero bueno el tiempo que hemos tenido de entrenamiento nos ha servido para ir mejorando esas cosas y llegar de la mejor manera para el partido con Curicó”, inició indicando Josema.

Por otra parte, el zaguero del conjunto Laico comentó lo que han sido la criticas hacía su rendimiento, en donde es conocedor de aquello y se enfoca en mejorar para el bien del equipo.

“Uno también es consciente de todo eso, pero bueno yo trato de enfocarme en lo mío y seguir mejorando, en tratar de crecer en lo personal y en lo futbolístico para ser un aporte acá en la U, que es para lo que estamos”, expresó el jugador boliviano.

Finalmente, Carrasco fue consultado sobre la perdida de la titularidad en el Superclásico, en donde Bastián Tapia le arrebató el puesto y fue participe de dicho encuentro, a lo que el jugador boliviano respondió a que se debía está decisión del estratega de los Azules, en donde comenta que se siente respaldado.

“Creo que, para el clásico, uno como jugador siempre quiere estar y más en ese tipo de partidos, la posición que me toco era apoyar tanto a Bastián (Tapia) y a Nacho (Tapia) ya sea jugando o no tenía que aportar, es mi papel. También sé que uno viene con esa responsabilidad de ser refuerzo y por ser internacional, pero también soy consciente que vengo de un año en donde no pude jugar por el tema de lesión, que eso también me está costando un poco y que partido a partido me estoy sintiendo mejor. Tengo la confianza del técnico y de todos mis compañeros”, cerró.