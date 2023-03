José Pepe Castro se conmueve con lo sucedido con su homónimo y le manda potente mensaje de apoyo: "Yo también me lesioné grave y mi trayectoria está ahí, en varias enciclopedias"

Entre seis y ocho meses será el tiempo en que el lateral izquierdo de Universidad de Chile, José Castro estará fuera de las canchas tras sufrir una dura lesión en el Superclásico ante Colo Colo del pasado día domingo.

Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y el menisco externo es el diagnóstico que entregó el club universitario y que deberá ser intervenido quirúrgicamente para luego comenzar con el proceso de recuperación.

Una noticia que golpea en la interna de la U, de la familia del futbolista, los hinchas e incluso más allá de las fronteras, donde su homónimo supo de lo acontecido. Hablamos de José Castro, ex atacante y que defendió la camiseta estudiantil el año 1991. Bolavip Chile se puso en contacto con él y no dudó en dar todo el apoyo a su tocayo.

"Me enteré que mi homónimo, José Castro, sufrió una lesión dura, que lo va a tener fuera por muchos meses y los buenos jugadores como se que él es, los grandes proyectos de crack, todo ese tiempo no es nada en la vida de un jugador si va a tener una carrera larga", fueron las primeras palabras del ex goleador.

Castro, reconoció que él también tuvo en su carrera una importante lesión que lo alejó de las canchas durante mucho tiempo. "Para su información, aparte del apoyo, yo también tuve una lesión muy grave del tendón de aquiles y que me tuvo mucho tiempo fuera. Volví con todo y bueno, mi trayectoria está ahí, en varias enciclopedias", contó el argentino.

José Castro abandonando el Estadio Monumental el pasado domingo (Cristian Fajardo / Bolavip)

Finalmente, reiteró el apoyo y le envió un gran mensaje donde instó al joven lateral azul que la responsabilidad exclusiva de la recuperación la tiene él y que esto es mera dedicación, para cuando vuelva lo haga en todo su esplendor.

ver también Juan Pablo Gómez se recupera en la U y puede jugar ante Copiapó

"Lo que le puedo decir a él más que el apoyo, es que en algún momento en cuanto a la lesión, parece que le duele, le duele y en un momento hay un quiebre y se empieza a recuperar. Ahora depende de él, la pelota la tiene él. Lo primero que tiene que hacer en la kinesiología, en el post operatorio es laburar para que esos tiempos se puedan acortar. Le deseo lo mejor", cerró Pepe Castro.