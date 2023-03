Luego de tres empates consecutivos, las críticas vuelven a aparecer a la Universidad de Chile que dirige Mauricio Pellegrino y aparentemente se acabó el veranito de San Juan cuando obtuvieron tres victorias en fila.

Y en ese sentido, los dardos apuntan al estratega como también sobre algunos niveles individuales que han estado lejos de lo que se pensaba. En ese listado aparece Darío Osorio, quien era apuntado como uno de los valores que sí o sí serían pieza angular en el armado del trasandino. Sin embargo, nada de eso ha pasado.

Para buscar respuestas y análisis Bolavip Chile dialogó con el histórico relator azul, José Pepe Ormazábal quien hizo un crudo diagnóstico del momento del nacido en Hijuelas. Para él, el gran problema que tiene el joven jugador es su carácter.

"Yo creo que ahí hay un tema súper complicado con Osorio. Hay un tema de personalidad y se pensó en su momento que era más de lo que era y eso lo complicó, es por eso que no ha respondido", enfatizó el creador del azul, azul, azul.

Ormazábal fue más allá y de todas maneras responsabilia también a la dirigencia del club lacio, por la sencilla razón de ensalzarlo cuando no era necesario. "Fue muy mala la medida de la U de agrandarlo, que tenia ofertas millonarias, que estaba listo para irse y eso lo confundió, lo terminó sacando de la realidad. No ha mostrado nada todavía, no es el momento de él, aún. Se apresuró mucho el medio en general y Azul Azul. La realidad quedó demostrada en el Sudamericano, donde no rindió como se esperaba", sostuvo duramente el narrador.

¿Y la responsabilidad de Pellegrino? Sin duda tiene mucha y el comunicador así lo recalcó. "En gran parte, es responsabilidad del técnico, él debe sacar provecho a los talentos y no lo ha hecho ni con Osorio ni con Assadi. No han tenido la respuesta del técnico que los apoye para que ellos fuesen más de lo que son actualmente, porque están pasando sin pena ni gloria", argumentó.

ver también El dramático momento que vive la promesa de gol de la U

Al cierre tuvo palabras para el bajo poder de gol que ya va para 250 minutos sin convertir. "Ha bajado mucho el equipo. Ha bajado el rendimiento y sobre todo el nivel de los delanteros. Lo de (Leandro) Fernández espantoso, (Cristian) Palacios una lágrima y (Nicolás) Guerra no anduvo fino y ahí está la razón de por qué solo un gol en tres partidos", finalizó Ormazábal.