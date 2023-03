El experimentado periodista de Radio Cooperativa cree que el defensor tendrá un partido aparte ante sus ex compañeros.

Avanzan los días y el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile está a la vista. Hinchas y protagonistas están atentos respecto a cómo llegan los equipos y las claves que tendrá este esperado partido.

Bolavip conversa con el periodista José Toño Prieto, el que asegura que Matías Zaldivia tendrá un partido aparte y que intentará de todas las formas hacerse protagonista del mismo.

"Yo creo que Matías Zaldivia ha ido asumiendo un liderazgo en la U, y el Superclásico es una revancha, Zaldivia tiene una revancha con el técnico que lo dejó ir, con el club que lo dejo ir, ¿sabes? Zaldivia va a decir 'sabes qué más, yo estaba para jugar acá' y se los va a querer demostrar", aseguró.

Y sobre la misma, consultado si el hincha azul se puede ilusionar, Prieto cree que "siempre hay fe antes de un partido y la U debe tener fortaleza defensiva para creer, y en ese sentido la U es superior a Colo Colo en esa faceta, es más fuerte, sobre todo en sus zagueros centrales".

Toño Prieto habla sobre el especial partido de Matías Zaldivia (Cooperativa)

El profesional de Radio Cooperativa tiene una visión del partido y cree que "el análisis previo es que hace rato no llegaban fuerzas tan parejas y ¿por qué? porque ambos equipos son equipos en formación y pese a que Colo Colo fue campeón y parecía que Gustavo Quinteros tenía todo armado, no pudo sostener a ese equipo, no pudo renovar y sufrió la fuga de figuras, entonces Colo Colo está en la búsqueda, sobre todo en ataque".

Agregando que "en el caso de la U, viene en la búsqueda de un equipo hace muchos años y creo que Mauricio Pellegrino le va a dar un sello al equipo, le va dando confianza a sus jugadores, la U no tiene grandes luces tampoco, pero es un equipo que está compitiendo".