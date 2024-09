Tras la derrota dolorosa de la selección chilena ante Bolivia por dos goles a uno en las clasificatorias sudamericanas rumbo a Norteamérica 2026, las criticas han sido duras hacia el fútbol de La Roja.

Otros, han apuntado al técnico Ricardo Gareca, como ha sido la postura que ha tomado Arturo Vidal, quien lejos del equipo de todos, ahora analiza el juego a través de las plataformas streaming.

A su vez, pelea con algunos periodistas deportivos demostrando el momento que vive el King, quien desde hace un año exacto, no se pone la camiseta de la selección chilena.

Es por eso, que BOLAVIP CHILE conversó con el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, José Antonio Prieto, quien responsabiliza directamente al jugador de Colo Colo por no estar en La Roja.

“Mientras esté Gareca, Vidal terminó por sacarse solo de la selección. Las reacciones que tiene, realmente muestran a una persona herida, que se puede entender”, sostuvo Toño Prieto.

A su vez, reiteró “ninguna posibilidad con Gareca, aunque él debe en algún momento, madurar la idea que ya no es el de la Juventus, del Bayern o del Barcelona”, sentenció el comentarista de Cooperativa Deportes.

Toño Prieto apunta al físico de Vidal

Siguiendo en lo anterior, el comunicador cree que el jugador le falta el respeto al técnico y a sus compañeros. “Lo que está haciendo no solo va en contra del entrenador, si no también contra los que fueron sus ex compañeros en la selección”, recalcó.

Finalmente, agregó que en lo físico, el mediocampista albo ya no está para alta competencia. “Hoy apenas le alcanza para jugar la mitad de los partidos del fútbol chileno. Sus permanentes lesiones, no lo hacen estar en su mejor versión”, cerró Prieto.

Prieto la tiene clara en relación a Vidal (Archivo)

¿En qué lugar se ubica la selección chilena?

La selección chilena marcha en el noveno lugar con apenas cinco puntos, dos más que Perú, equipo que es el colista de las eliminatorias sudamericanas. La Roja se aleja de los puestos de clasificación a la Copa del Mundo.