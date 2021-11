Universida de Chile sigue complicada en el fondo de la tabla de posiciones. Este lunes empató ante O'Higgins en Valparaíso y bien, escapó de la zona de Promoción, solo es por diferencia de goles con Deportes Melipilla que pasó a aquel lugar. Ambos están con 35 unidades.

Juan Cristóbal Guarello comentó en el programa Más Que Fútbol de DirecTV Sports lo que fue el encuentro vivido en la quinta región. "Si esto fuera boxeo, habría sido una pelea muy deslucida, pero la U hubiera ganado por puntos. Las dos más claras las tuvo Universidad de Chile, especialmente la de Junior Fernandes. Trabajó De Paul en el comienzo del partido, después no le llegaron más", explicó.

Aunque cree que los azules sí tuvieron el dominio del cotejo, cree que la falta de gol en los laicos es el actual problema con el que tienen que convivir y entregó una estadística lapidaria que podria relacionarse con el complejo momento.

"Tuvo el control del partido, pero le falta 'punch' porque en los últimos ocho partidos ha hecho un gol la U y eso más allá de la estadística, te lleva a la derrota. Empató porque O'Higgins no fue capaz de hacer un gol, pero ahí está la clave. En defensa la U no pasó sosobras. Es más, me parece que 'Cachila' Arias hizo un buen partido, por las bandas Barrios también. Nadie los apuró en el fondo, es arriba donde está el problema", añadió.

"Jugó como un equipo angustiado, pero jugó con otro angustiado. Con un angustiado que es menos equipo, con bajas importantes. La U jugó crispado, nerviosa, con problemas, sin profundidad y la que tuvo no la aprovechó", agregó.

"Es lo que venimos hablando, a la U generalmente la que tiene el rival es gol y la que tienen ellos no es gol. Pero un gol en ocho partidos, no creo que la U tenga una racha como esta y dificulto, un equipo chileno con un gol en ocho partidos en primera división", cerró.