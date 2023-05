En Universidad de Chile ha existido molestia luego de los últimos partidos en los cuales, cobros y determinaciones referiles, han ido en perjucio, de lo que ellos sienten, del club y sus pretensiones.

La derrota ante Coquimbo Unido caló hondo y más todavía el empate ante Cobresal, pero fue en el duelo ante los piratas, en que los azules tuvieron que sufrir el desempeño del juez, Juan Lara y que quizás, con buenas decisiones, otra hubiese sido la historia.

Este miércoles, el lateral Juan Pablo Gómez en rueda de prensa, si bien no ahondó ni mucho menos responsabilizó a los árbitros por los resultados, sí dio su parecer al respecto. "Quizás sí en estos partidos nos hemos sentido un poco perjudicados, pero bueno, tiene que ver con acciones específicas del juego. Pero en general, no", reaccionó el ex Curicó Unido.

En otro tema, Gómez también tuvo palabras para el receso prolongado que tendrá la competencia en Chile. Al respecto el ex Unión Española, argumentó que si bien es necesario detenerse un poco, la instancia en el país ex extremadamente prolongada. "Pienso que el campeonato chileno siempre ha parado demasiado durante el año, pero es lógico que tengamos un receso a mitad", sentenció.

Gómez siente que los árbitros han perjudicado un poco a la U (Photosport)

Al cierre, siguió justificando sus dichos ¿, pero dando énfasis en que a la U le vendrá bien por lo que implica recuperar a los lesionados y llegar bien de cara a la segunda mitad de la temporada 2023.

ver también Histórico azul siente que Nico Guerra extraña a Jaime García

"A nosotros nos sirve mucho por el tema de las lesiones, que los jugadores se puedan recuperar y que podamos hacer una intertemporada para tener un fondo, también para el segundo semestre. Es parte de la planificación, es parte de lo que está bien, pero ojalá que el campeonato no parase nunca", cerró Gómez.