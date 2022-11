El presidente de Azul Azul, Michael Clark, dio un giro en 180 grados a sus palabras en solo 26 días. El 14 de octubre pasado, el timonel de la Universidad de Chile le daba un espaldarazo a Sebastián Miranda. Sin embargo, hoy, el líder del directorio estudiantil declinó de continuar con el técnico interino y no lo ratificó en su puesto de titular para el 2023. Eso fue criticado por el periodista Igor Ochoa.

"Seba ha demostrado que tiene todas las competencias para ser el técnico de la U", indicaba Clark hace casi un mes tras una victoria de la U. Sin embargo, el mandamás con el directorio de Azul no quisieron seguir adelante. Por ello, el comentarista de radio Cooperativa, Igor Ochoa, criticó la poca experiencia mostrada por el dirigente para resolver estos casos.

"Me parecía la expresión de una persona muy novata en el fútbol. El fútbol siempre es delicado en su desarrollo. Él dijo eso cuando todavía quedaban partidos, incluidos los de la Copa Chile, un entrenador que está como interino naturalmente está expuesto hasta el último día al examen, incluso más que otro, porque no tiene una carrera hacia atrás que lo pueda respaldar", dijo Ochoa.

Sobre la misma, el experimentado comentarista continuó con su relato mencionando que "la verdad, no le encontraba mucho asidero en ese momento. No quisiera condenarlo, pero el fútbol tiene esas variables. Siempre consideré algo ingenua la expresión del señor Clark, pero bueno él lo pensaría en ese momento y no sé que pensará ahora. No lo hemos escuchado".

Sebastián Miranda no sigue al mando de la U en 2023 y Michael Clark no cumplió con su palabra (Agencia Uno).

Ochoa, quien ha sido crítico con todo el nuevo directorio de Azul Azul y el pésimo rendimiento de la Universidad de Chile, destacó la labor de Miranda al mando de la U, aunque sabe que la decisión siempre fue de la concesionaria para el 2023.

"Él cumplió con su tarea, pero no sé si sintió cabalmente candidato a seguir. La propia ratificación de él fue motivo de discusión en el seno del directorio (...) Ellos tendrán que elegir un camino, el asunto es aceptar el próximo nombre", sentenció.