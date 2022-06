Diego López, adiestrador de la Universidad de Chile, recalcó que "si el jugador no corre no va a jugar y ellos tienen que entender eso".

Si bien la Universidad de Chile no está pasando por su mejor momento futbolístico, un tema a destacar es la gran cantidad de jugadores de la cantera que hay en el actual plantel que dirige el uruguayo Diego López y que ha llamado la atención del entrenador.

Y es que partido a partido estos jugadores se comienzan a ganar un espacio en las diferentes oncenas y en el corazón de los hinchas delRomántico Viajero, entre los que destacan: José Castro (20), Cristóbal Muñoz (20), Bastián Tapia (19), Darío Osorio (18), Lucas Asaddi (18) y Marcelo Morales (19), entre otros.

Y es con la llegada de López que el elenco universitario pretende encontrar una calma en lo futbolítisco, algo que nunca llegó con Santiago Escobar.

Fue el ex DT de Peñarol de Uruguay, quien se tomó un momento para conversar con Los Tenores de ADN acerca de la importancia de los jugadores de casa en el actual plantel de la U.

"En el momento que me llamaron y yo comencé a ver el equipo, me sorprendió la cantidad de jugadores de canteranos que tenía, después que vi las instalaciones del CDA ahí me di cuenta la forma de trabajo que tenían. No hay varios, hay muchos del club y con calidad", partió diciendo el ex Brescia de Italia.

Osorio y Assadi son dos de los grandes proyectos de la U | Foto: Agencia Uno

"Ese potencial hay que hacerlo crecer y mejorarlo. Nosotros como cuerpo técnico cuando estuvimos en Peñarol no teníamos esta cantidad, solo teníamos tres o cuatro y ahora lo ves a Darwin Núñez, a Brian Rodríguez, a Facundo Pellistri, fueron todos los jugadores que teníamos nosotros que tenían caracteristicas ofensivas. Si el jugador no corre no va a jugar y ellos tienen que entender eso", remarcó López.

Para finalizar, el charrúa se refirió a la elección de la capitanía de Bastián Tapiaante el elenco de la Sexta Región. "A mí me gustó su forma de ser, es un chico que estuvo a préstamo y volvío, creció y vio otra realidad, eso lo hizo crecer mucho. Es un joven que trabaja muy bien y está capacitado para llevar la capitanía en estas circunstancias que se dieron, yo di mi punto de vista pero lo compartí", cerró.