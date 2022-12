El nuevo delantero de los azules confiesa que decidió venir al cuadro azul antes de que Mauricio Pellegrino fuera el DT y no se achica al asegurar que uno de sus objetivos es ganarle a Colo Colo.

El fichaje más importante de Universidad de Chile de cara a la temporada 2023 es el del delantero Leandro Fernández, que por currículum promete no sólo ser importante en la U, también ser uno de los jugadores a seguir en el próximo Campeonato Nacional.

En conversación con DirecTV el atacante no tiene miedo a la hora de dejar en claro sus objetivos y de mencionar incluso al archirrival.

"Respecto al momento de la U, hay que enfocarse en aires nuevos, en el plantel que se está conformando. Hacer buena campaña, traer una copa y ganar el clásico ante Colo Colo", afirmó.

Y en esa misma línea cuenta que "me motivó que es un club grande. Hable con Nery Domínguez y me comentó cosas de la institución. Acepté sin saber que Pellegrino iba a ser el DT. Vine a cambiar la historia de la U".

Leandro Fernández afirma que viene a cambiar la historia de la U (Prensa U de Chile)

Respecto a su lugar en la cancha, asegura que no le molesta ser volante si se lo pide el entrenador.

"Si Pellegrino decide jugar con tres arriba me puedo adaptar. Me gusta ser participativo en el juego y que mis compañeros hagan goles. Me siento más cómodo jugando más suelto acompañando a un centrodelantero", cerró.