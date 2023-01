Universidad de Chile está en proceso de cambios, lo que también tocó al área formativa del club, donde en la jornada del lunes fue desvinculado Esteban Valencia, quien trabajaba desde 2012 en el proceso.

Si bien todavía no ha sido confirmado, ya se ha hecho saber que será Manuel Iturra quien tome la vacante dejada por el Huevo, siendo parte del staff técnico de Sebastián Miranda, en un nuevo proceso en los azules.

Por lo mismo, fueron muchos los hinchas que recordaron que el año pasado, el propio Colocho, en su proceso de práctica como entrenador, dio una charla para el equipo juvenil, donde de corazón explicó lo que significa jugar en la U.

"No hay nada más lindo que jugar en la U y eso ustedes deben saberlo de sobra, porque no hay ningún jugador que se haya ido y que no haya querido volver, todos queremos volver. A algunos se nos da, otros no, eso ya pasa por distintos motivos, por temas administrativos, aspectos técnicos u otro tipo de cosas", comenzó explicando

"Lo que yo les quiero decir es que ustedes ya están aquí y eso ya es terreno ganado. Entonces, que el día de mañana ustedes no se arrepientan de haber estado tan cerca y que no lo hayan logrado, porque eso es lo peor", enfatizó el volante.

Iturra en su proceso de práctica en la U. Foto: Emisora Bullanguera.

En ese sentido, quien también vistió los colores de Real Murcia, Granada C.F, Udinese Calcio de Italia, Rayo Vallecano, Club Necaxa de México, Villarreal CF y Málaga, además de la selección chilena, fue claro con todos los juveniles.

"El día de mañana uno se cuestiona cosas, no dejar nada al azar, minimizar el margen de suerte y que todo lo que dependa de mí llevarlo a cabo, cosa que si el día de mañana no me toca jugar en la U y son profesionales que estén con su conciencia tranquila y digan 'ya no dependía de mí si no de cosas externas', que es lo que uno no se puede preocupar y eso es súper importante", finaliza.