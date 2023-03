Luego de que se conociera que Universidad de Chile está cerca de lograr la compra de un terreno para un futuro estadio en la comuna de Lampa, desde la municipalidad no quieren alarmar a nadie.

Lampa no se revoluciona por la compra de un terreno para el estadio de la U: "Silencio, por ahora"

Si bien la mente en Universidad de Chile está puesta en el Superclásico del domingo, donde visitarán a Colo Colo en el estadio Monumental, la semana también ha estado marcada por una noticia que tiene relación con el tema del anhelado estadio.

Es que luego de la publicación del diario La Tercera, que aseguró que la U tiene avanzado el tema de la compra de un terreno para construir infraestructura deportiva en la comuna de Lampa, se conocieron varias opiniones.

Una de las que restaba analizar, era la postura de la municipalidad de Lampa, quienes serían los que albergarían el nuevo reducto y casa de Universidad de Chile.

Universidad de Chile avanza en el tema estadio.

“Silencio, por ahora, hasta que Azul Azul se refiera a la situación”, comentó Ignacio Sánchez, jefe de gabinete del municipio con el mismo periódico.

Es que en la comuna no se quieren referir a una compra que todavía no ha sido realizada, ni menos presentar un proyecto que no está avanzado.

La idea es no generar una revolución en la comuna ante las dudas que pueda generar el tener un estadio, por lo que esperan que puedan tener una comunicación con el club para conocer más en profundidad.