No es solo de ahora, si no un problema que hace años se arrastra en la U, donde quién pueda adueñarse del puesto de lateral izquierdo ha sido un verdadero dolor de cabeza encontrarlo.

En Universidad de Chile no hay mucho presupuesto, al menos es lo que señaló Mauricio Pellegrino hace unos días y que apunta que jugador que pueda venir, ojalá sea en condición de libre para así facilitar la eventual negociación.

Y en ese sentido, hay un puesto que a los azules les ha costado mucho poder llenar, que es el del lateral izquierdo. Un lugar donde no asoman muchos aspirantes y que en la U al menos, se hace más difícil producto que no tiene cupos de extranjeros disponibles.

De todas maneras, asoman algunos nombres para el técnico argentino y el primero es el de Cristián Gutiérrez. El Flaquito que milita en el Vancouver Whitecaps es un nombre que ya quiso en su momento el técnico uruguayo, Diego López, pero su alta tasación y el sueño que tenía el futbolista de eventualmente integrar la nómina de Canadá para el mundial, hizo inviable el tema. Actualmente, también es un jugador de mucho valor para el medio nacional, pese a que el futbolista tendría interés en volver a Chile. Su pasado colocolino, no sería tema.

Otro es el jugador de Ñublense, Jovany Campusano. El Chuky ya fue sondeado por la dirigencia azul a comienzos del año 2020, pero no prosperó. Ahora, viene de una gran temporada con los chillanejos y se puso en vista de todo el mundo, pero en el elenco de los Diablos Rojos, no quieren despotenciar aún más su plantel de cara a la Copa Libertadores de este año.

Más atrás en ese listado asoma, Vicente Fernández de Palestino. Si bien, es solo un nombre que aparece por ser chileno y del medio local, viene de una irregular campaña donde sí destacó años anteriores, pero cuesta creer que pueda ser el nombre que le da garantías a la U en esa zona. Otro que se puede mencionar es a Ronald De La Fuente, pero la negociación no prosperó y en Curicó Unido no tienen intención alguna de desprenderse del jugador.

Pero los formados en casa o miembros del plantel también tienen algo qué decir. Marcelo Morales debiese ser el titular, pero actualmente se encuentra con la selección sub 20 que participará en el sudamericano y no arrancará el campeonato, de todas formas su performance 2022 no hace augurar una estelaridad. Su competencia directa es José Ignacio Castro, pero su irregularidad lo ha llevado a tener muchos cuestionamientos y por algo se pide un lateral.

Por su parte, Yonathan Andía y Daniel Navarrete se juegan su chance. Pese a ser laterales derechos, ambos han sido usados por el estratega en esa zona porque todo apunta que su plaza dominante será por Juan Pablo Gómez. Sin embargo, tampoco han cumplido a cabalidad.

Campusano es otro nombre, pero Ñublense no quiere despotenciar a su equipo (Agencia Uno)

El último candidato es un joven próximo a cumplir 18 años, Yahir Salazar. el juvenil que también está con la selección sub 20, es un zaguero central por formación, aunque en el último tiempo en la interna del club lo han ido reacomodando como marcador de punta zurdo. Muy prematuro para evaluarlo, como para decir que es el dueño de esa banda, pero es un jugador con un extraordinario futuro.

Nombres más, nombres menos, son los que van apareciendo paulatinamente en un sector de la cancha que sigue preocupando a los azules y ya van por el cuarto año consecutivo con el mismo inconveniente.