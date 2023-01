El jugador de Deportes Iquique, Ramón Fernández se alista junto a sus compañeros en Deportes Iquique para el inicio de la temporada en Primera B, campeonato que empieza el 10 de febrero. El ex símbolo de O'Higgins analizó su paso por la Universidad de Chile y, además, se refirió sobre el cambio de Matías Zaldivia de Colo Colo al Romántico Viajero.

Fernández, llegó a la U en el año 2013, proveniente de O'Higgins, donde tuvo un gran de desempeño. El volante logró ser una de las figuras y dio el salto al equipo universitario. Sin embargo, el nivel demostrado en el elenco azul no fue el óptimo y no pudo consolidarse como una figura del cuadro laico.

Fernández habló con DSports Chile y analizó esos años vividos con la U, aunque no quedó tan conforme con su decisión de vestir la casaquilla de los azules. "En Universidad de Chile me tocó estar con muchos entrenadores, nos faltó proyecto de equipo. En lo futbolístico no me reprocho nada, no era el club para consolidarme", expresó.

Ramón Fernández no quedó conforme con su paso por la U (Agencia Uno)

Zaldivia, tras seis años, cruzó la vereda del Monumental al Centro Deportivo Azul. El jugador no lo pasó bien por los insultos recibidos y Fernández, aprovechando el conocimiento de esto, también salió a defender a su compañero de profesión. El volante justificó la decisión del defensa señalando que el fútbol es su fuente laboral.

"Lo de Matías Zaldivia hay que mirarlo como trabajo el pasar de un club a otro. Me tocó vivir algo similar. Nosotros los argentinos somos hinchas de clubes de nuestro país y a Chile venimos a trabajar", finalizó.

Fernández, ahora, se prepara para iniciar el Campeonato Chileno de Primera B junto a los Dragones Celestes el próximo 11 de febrero ante Antofagasta. El jugador puede ser uno de los pilares del equipo nortino con Miguel Ponce a la cabeza.