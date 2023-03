En el empate 1-1 entre Universidad de Chile y Unión La Calera, las cámaras de televisión captaron el momento exacto cuando Leandro Fernández se guardó en su media una moneda que había caído a la cancha lanzada desde las gradas azules.

La acción fue duramente criticada y luego de dos semanas el delantero de la U aclara la situación asegurando que luego se la entregó al juez asistente.

"Después se la tiré al juez de línea. Había un montón de monedas, justo agarré una y me la guardé ahí. Justo me estaban enfocando, pero después se la tiré al juez de línea, que la dejó ahí al costadito", confiesa.

Agregando que "cuando viene el juez de línea para adentro, cuando estaba tirado el arquero, yo le pregunto al arquero si estaba bien para seguir; si es que quería que paremos, si se sentía bien, tomando consciencia de lo que estaba pasando. Para mí, lo de la moneda fue una boludez que, en ese momento, por el trajín del partido, no lo pensé; y después la tiré para afuera, nada más".

Leandro Fernández asegura que la moneda se la dio a un árbitro asistente (Agencia Uno)

Lea Fernández además se refirió a lo ocurrido en el Superclásico cuando recogió una cortapluma abierta. "Creo que esto de la cortapluma es algo muy serio, porque si llega a caer y lastimar a alguien… Estaba nuestro kinesiólogo en el piso atendiendo a nuestro compañero. No debería por qué estar esa cortapluma dentro de la cancha, por los controles que se hacen antes. Tendrá que tomar acciones la gente del club donde sucedió, para que no vuelva a pasar. Son cosas que no le hacen bien al fútbol chileno", cerró.