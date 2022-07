Faltan un poco más de 24 horas para que Universidad de Chile y Colo Colo protagonicen una nueva versión del Superclásico que se jugará inéditamente en el estadio Bicentenario Fiscal de Talca y que como en todo partido de esta índole tiene antecedentes que entregan el favoritismo a uno u a otro.

En este caso son los albos los que llegan con mejores números y presente futbolístico, sin embargo, las voces azules aseguran que pese a que está todo en contra, el partido hay que jugarlo y pelearlo, así lo piensa Leonardo Rodríguez, que en conversación con Bolavip, da su receta.

"Estoy convencido en que los clásicos son partidos aparte, para mi en el clásico no hay pasado, ni presente, ni futuro. El clásico son 90 minutos donde uno debe estar metido, concentrado y jugar el partido con mucho corazón, pero también con cabeza", afirma el Leo desde España, donde estará atento a lo que pase con la U.

En esa misma línea, agrega que "para ganar hay que saber manejar los partidos, trabajarlo con inteligencia, sostenerlo, hay que saber cuando tienes que atacar, defenderte y aguantar el partido".

Leo Rodríguez cree en la U para quedarse con el Superclásico

Leo Rodríguez hace hincapié en que el jugador de Universidad de Chile no debe guíarse por lo que pasó antes o lo que viene ocurriendo en los últimos clásicos.

"No creo en eso de que porque no venimos ganando o nos toca no venir ganando, sea un condicionante para el partido del domingo, al contrario, cada clásico es un mundo aparte, cada clásico es una película nueva y creo que con mucho temple, con corazón, con cabeza, con inteligencia, con personalidad, podemos sacar el partido adelante, vamos la U todavía", cerró.