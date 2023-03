El goleador de los azules reconoce la calidad de los jugadores jóvenes de la U y no tiene dudas en darles consejos para que triunfen.

Leandro Fernández es líder dentro y fuera de la cancha en Universidad de Chile. Pese a su personalidad extrema en el campo de juego, fuera de ella es calmo y participa activamente en la construcción del camarín azul.

En entrevista con el diario La Tercera, el goleador azul reconoce que conversa a diario con Darío Osorio y Lucas Assadi, a los que les intenta traspasar toda su experiencia.

"Los veo bien. Ellos tienen que estar tranquilos, dejar las luces afuera… que joyas, que diamantes, que esto otro. Ellos tienen que venir, entrenar y tratar de consolidarse en el equipo. Eso les irá dando todo lo demás", cuenta de entrada.

Agregando que "son dos grandísimos jugadores que hacen la diferencia, Si están bien, cuando los necesitamos pueden hacer la diferencia en el futbol chileno. Tienen que estar tranquilos y tratar de tener continuidad para ir agarrando más experiencia".

Leandro Fernández aconseja a Lucas Assadi y Darío Osorio (Agencia Uno)

Leandro Fernández puntualiza que "van a tener momentos malos, como Lucas ahora, que no le está tocando jugar. El otro día le dije que tiene que aprovechar esos 10, 15 o 20 minutos que le toque jugar; tratar de decirle al entrenador “acá estoy, mira”, para que el entrenador diga “uh, tengo un problema, qué hago”.

ver también El 11 de Universidad de Chile para recibir a Deportes Copiapó

En esa misma línea, cuenta que "a Darío le está tocando jugar. Y a Renato Huerta, que arrancó jugando, ahora no, pero así va a pasar, porque así es el fútbol. Siempre cuento esto: cuando yo era chico, arrancaba de tercer o cuarto delantero, pero en las últimas cuatro o cinco fechas terminaba jugando. No es cómo se empieza, es siempre cómo se termina. No hay que rendirse. Hay que seguir".