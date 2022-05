La Universidad de Chile se prepara durante esta semana con la principal misión de cerrar de la mejor manera la primera ronda del campeonato nacional, en donde los Azules buscarán el triunfo en su visita a Cobresal en el norte de nuestro país.

Durante esta jornada, el joven volante del Romántico Viajero Lucas Assadi dialogó con los medios de comunicación y se refirió a lo que es el presente de la U, indicando que el conjunto Laico debe apostar a estar en lo más alto del campeonato.

"Hay varios equipos que están en un buen momento, pero nosotros somos la U y tenemos que aspirar a lo más alto, tenemos que salir a ganar todos los partidos, demostrar nuestro juego que ha ido en mejora. Tenemos que pelear con equipos que están en buen momento, pero nosotros también vamos al alza", inició expresando Assadi.

El mediocampista de la U indicó de igual manera cuáles son sus principales objetivos con el conjunto Universitario y reveló como se ha sentido durante esta temporada, en donde ha tenido una participación más activa.

"Mis objetivos son consolidarme en este plantel, buscar una titularidad más continuamente y salir campeones a fin de año. En lo personal me he sentido bien y contento con el rendimiento que he tenido, me he sentido un aporte para el equipo", indicó el volante.

Finalmente, Assadi se refirió a lo que ha sido la gran utilización que ha existido por parte de los entrenadores de esta temporada a los jugadores juveniles del club, a lo que el jugador reflexionó que es algo positivo y que debe ir de la mano con la guía de los jugadores experimentados.

"Es lindo que canteranos como nosotros estemos pasando un momento lindo futbolísticamente, pero eso va de la mano con jugadores con experiencia, no podemos ser solo nosotros los que sacamos esto adelante. Dependemos de ellos y ellos de nosotros", cerró.