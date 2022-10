El defensa central ha sido uno de los pilares en la remontada de la U y es pieza clave en el esquema de Sebastián Miranda haciendo una dupla de oro con el ex Racing Club.

Ha impresionado el nivel de Luis Casanova en Universidad de Chile, y no por qué no tenga condiciones, algo que demostró desde que llegó, si no que la vuelta después de su terrible lesión ha superado cualquier expectativa.

Respecto a eso, el defensor confiesa que "fue un proceso súper largo, en la parte mental y física. Lo que más tuve que preocuparme fue la parte mental, de volver sin miedo, seguro, ser un aporte para el equopo y gracias a Dios se está dando, y con Nery (Domínguez) nos llevamos bien en la cancha"

Casanova habló con las redes sociales de su club en la víspera del duelo ante Everton el próximo sábado a las 20:00 en el estadio Santa Laura.

"Nos hemos preparado bien, el equipo está con ganas, sabemos lo importante que es para nosotros este partido y lo vamos a tomar con la misma seriedad que necesita el encuentro. Estamos bien, nos preparamos mental y físicamente para enfrentarlo y quedarnos con los tres puntos", aseguró.

Luis Casanova advierte que la U va por todo (Agencia Uno)

En ese mismo contexto agrega que "serían tres puntos importantes para nosotros, que dan una tranquilidad para lo que viene, así que por ese lado bien, nos estamos preparando de la mejor forma posible".

Casanova tiene un importante mensaje para los hinchas de Universidad de Chile. "El equipo viene bien, los cambios resultan. Están todos con las mismas ganas y eso es importante, porque si en algún momento tienes que levantar la mano para pedir un cambio sabes que el que va a entrar lo hará de la misma forma y mejor, si está con ganas, así que lo importante es eso, seguir manteniendo el grupo de esa forma y estar todos preparados para lo que se venga", indicó.

Para el final, Lucho asegura que quiere "ganar todo lo que se pueda, la U te exige ser un ganador y es lo que estamos tomando. Estamos preparados para eso".