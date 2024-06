Carlos Palacios no deja ser la gran obsesión de Juan Román Riquelme. El exfutbolista y actual presidente de Boca Juniors, vuelve a la carga por el delantero de Colo Colo, luego de haber estado cerca de ficharlo en el verano.

Desde algunas semanas que estaba el rumor que aún había interés del Xeneize por la Joya, incluso el propio jugador de 23 años se refirió a aquello en una transmisión de redes sociales.

“Lleva seis meses ahí la oferta”, le comentaron en las redes sociales. A lo que él respondió: “No saben que cuando no me fui todavía me llamaban y le ponían más ceros a la oferta”.

Desde Argentina avisan que Boca Juniors volverá a la carga por Carlos Palacios

Al parecer esta versión de Palacios no estaría tan lejos de la realidad, ya que este viernes el periodista Marcos Bonocore de TNT Sports Argentina, dio a conocer que en Boca están a la espera de liberar un cupo de extranjero para venir en busca del oriundo de Renca.

“Boca está esperando que (Atlético) Goianiense envíe los papeles firmados por el préstamo de (Jan) Hurtado. Si se concreta esto, la idea es avanzar nuevamente por el chileno Carlos Palacios. Tiene 23 años”, informó el reportero trasandino.

A eso agregó que en La Bombonera esperan tres refuerzos más para el segundo semestre, tras el retorno del también chileno Gary Medel y el fichaje de Tomás Belmonte.

Captura del posteo en X del periodista argentino Marcos Bonocore.

Carlos Palacios puso en duda su continuidad en Colo Colo

A todo esto hay que sumar la postura de Carlos Palacios en medio de las críticas que ha recibido en lo que va de temporada en el cuadro popular.

Incluso, en la madrugada del viernes en una transmisión en vivo en TikTok, el formado en Unión Española puso en duda su continuidad en el Estadio Monumental.

“Yo quiero quedarme en el Colo, pero si no puedo, no puedo”. A lo que añadió: “Pero si no depende de mí po’”.

Cabe recordar que el ex seleccionado nacional es titular indiscutido para el entrenador Jorge Almirón y tiene contrato vigente con el Eterno Campeón hasta 2025. Actualmente en el Popular tienen el 40% de su pase y esperan llegar hasta la mitad de su carta, ya que el resto le pertenece a Vasco Da Gama.