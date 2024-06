Universidad de Chile empató sin goles ante San Antonio Unido en partido de ida de los cuartos de final por la zona centro norte de la Copa Chile y que se disputó en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

El entrenador de la U, Gustavo Álvarez, tuvo bastante mesura para analizar la igualdad, sin embargo, su cara cambió radicalmente cuando tuvo que referirse al tema refuerzos.

Al conversar con TNT una vez finalizado el partido, declinó referirse al interés de la U por Charles Aránguiz, y ya más tranquilo en conferencia de prensa afirmó que “mantengo la misma postura: ya están determinados los tres puestos, que mantengo en reserva. No hablo de nombres propios ni cantidad de refuerzos. Lo que tuve que hablar lo hice con el gerente. Paciencia”.

Consultado por la ineficacia de sus delanteros, el estratega le bajó el perfil, asegurando que “me intranquilizaría mucho si no tuviéramos ocasiones de gol. De 17 partidos del año, en 2 no hemos convertido. Tenemos que afinar la precisión en la terminación, es más complicado cuando no se generan ocasiones”.

La expulsión de Leandro Fernández cambió todo según el análisis de Gustavo Álvarez

Sobre el partido, Gustavo Álvarez indica que “caben dos análisis, uno de lo entrenado y otro de lo improvisado. Jugar con uno menos no se entrena. Hasta la expulsión, el equipo estaba ordenado. Necesitábamos controlar más el partido. A partir de la expulsión, recompusimos sistema, aceptando jugar con 10 pero con un defensa menos. El equipo fue muy aplicado desde la teoría. Tuvimos las situaciones más claras de gol, espero que el lunes podamos concretarlas”.

Gustavo Álvarez y el debut de Ignacio Vásquez

Sobre el debut del promisorio volante, el DT asegura que “estamos hablando de un jugador que es un proyecto muy importante del club. Se reincorporó a los entrenamientos tras estar con la selección chilena sub 20, consideramos que está en una etapa de desarrollo para consolidarse en el plantel profesional y lo demostró”.