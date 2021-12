El defensor venezolano Luis Del Pino Mago no continuará en Universidad de Chile con miras a la próxima temporada del 2022.

Universidad de Chile comienza a determinar a los futbolistas que seguirán en el club y a quienes tendrán que salir pensando en el próximo año. Son varios los jugadores que se han ido confirmando que no continuará en el club universitario para el 2022, mientras que hay otros que si tendrán la oportunidad de luchar por un puesto.

Uno de los tantos nombres que se ha informado que no seguirá en el club es la del defensor venezolano Luis Del Pino Mago. El futbolista no tuvo un buen presente en el club considerando que no fue considerado por algunos técnicos en el pasar por el primer equipo y fue perdiendo terreno en la lucha por el puesto.

A la salida del Centro Deportivo Azul, el defensor se detuvo para expresar algunas palabras al respecto. “Vamos a tratar de encontrar una solución. Venimos conversando de eso hace un tiempo, hay que encontrar la mejor solución”.

“Tuve la irregularidad que tuvimos todos, colectivamente hablando, lo viví y sufrí así; hasta cierto punto me sentí marcado por esa misma irregularidad que tuvimos todos y se me responsabilizó más que a la mayoría, o a mí en gran parte, pero siempre traté de aportar al grupo desde el lugar que estuviera y me gané el respeto de mucha gente acá adentro, y eso vale más que cualquier cosa”, fueron los argumentos que entregó el futbolista llanero.

No obstante, otro de los puntos que se le consultó al futbolista por el momento vivido con Rafael Dudamel, a quien no quiso entregar mayores detalles, pero si aseguró que después de su proceso sacó un mayor aprendizaje.

“No me gustaría hablar de nadie. Hablo por mí, de lo que viví, y saqué un aprendizaje muy grande, me convertí en mejor persona y jugador”, expresó el defensor venezolano en su salida del club universitario.