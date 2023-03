El referente de Universidad de Chile, Manuel Iturra, participó como uno de los modelos de la nueva camiseta del club, en una faceta distinta para el entrenador de las juveniles. Con mucha buena onda conversó con Bolavip, donde detalló que los italianos no lo tienen en buena forma para este tipo de cosas.

Esta temporada se hizo oficial el regreso a Universidad de Chile del referente Manuel Iturra, quien pasó a ser parte del equipo de entrenadores de las series juveniles del club, aportando con su experiencia en los azules.

Una situación que lo tiene bastante contento en su nuevo rol en el fútbol, destacando que está en el equipo de su vida.

"Estoy contento de volver a casa, de estar en el club del cual soy hincha. Así que estoy feliz de estar trabajando en la institución", comentó Iturra en conversación con Bolavip.

Manuel Iturra trabaja con la Sub 14 de Universidad de Chile.

Por lo mismo, también está contento por lo que está haciendo la U esta temporada, donde ha comenzado a dejar atrás las malas campañas.

"Nos pone contentos que al primer equipo le vaya bien, porque al final todos estamos pendientes de lo que pasa. Que sigan por la misma senda, tiene partidos difíciles y ojalá que pueda conseguir el objetivo de este año", precisó.

- ¿Da para ilusionarse?

Han sido varios años donde los hinchas hemos sufrido, ojalá que este envión dure lo máximo posible, que el año sea mucho mejor y tranquilo que los años anteriores. Hay que aprovechar el buen momento para sacar el máximo de puntos.

Modelo

Una faceta diferente mostró Iturra en la presentación de la nueva camiseta de Universidad de Chile, donde fue uno de los modelos de la nueva indumentaria.

Demostrando la importancia de su rostro en el club, fue seleccionado para participar, aunque asegura que no estuvo del todo cómodo.

"Me fue bastante mal porque estoy subido de peso. Los italianos me tienen mal, así que me tengo que dedicar a otra cosa, estoy buscando el camino y busco en un nuevo ámbito", comentó entre risas.

La foto de Iturra con la presentación de la camiseta de la U.

Con la buena onda de siempre, asegura que dedicarse a las fotos está lejos de sus desafíos, aunque recuerda cuando lo tenía que hacer como jugador del plantel.

"Siempre es difícil, aunque parece fácil. Uno entiende las distintas profesiones, requiere tiempo, obviamente no es lo mío, como jugador era obligación hacerlo, hoy en día lo hice por el club, por ilusión, pero creo que con harto photoshop y filtro salió bastante bien", detalló.