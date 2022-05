Universidad de Chile no pasa por buenos momentos deportivos en el Campeonato Nacional. El elenco bullanguero confirmó el sábado la salida de Santiago Escobar en la banca técnica, por la cual a partir de mañana asumirá de forma interina Sebastián Miranda el primer equipo pensando en el duelo que tendrán el fin de semana frente a Deportes La Serena.

Uno de los buenos referentes que tiene el club como Marcelo Díaz, quien conversó de forma exclusiva con Hablemos del Bulla, expresó nuevamente sus sueños de volver a la institución y avisó que negociará su salida de Libertad del Paraguay ahora en junio para quedar libre, a pesar de que tienen contrato hasta diciembre.

“Nada po’ (risas), aparte hay un tema bien claro que lo saben la mayoría. Yo estoy solo en Paraguay, mis ganas de volver son inminente y pronto voy a estar de vuelta en el país. Sueño con que esa vuelta sea en la U, pero si no si da así, habrá que buscar y que opciones hay allá. Quiero terminar de buena forma mi carrera, jugando y ser un verdadero aporte donde me toque ir”.

No fue todo, debido a que también “Cuento con las actitudes para cumplir eso. Yo les agradezco mucho porque siempre están pendientes de mí, buenos mensajes, buenas vibras y donde en Paraguay no la paso bien, me llena de alegría”.

Marcelo Díaz acompañando a la Universidad de Chile. (Foto: Agencia Uno)

Además, agregó que “El cariño que me demuestra el hincha es el mismo que yo tengo, se agradece muchísimo. A mí me quedan hasta diciembre contrato, pero debido a la situación con la que vivo acá, yo creo que junio va a ser una muy buena ventana de salida. Intentaremos llegar a un acuerdo, porque finalmente para ello tampoco es lindo porque me pagan por no jugar”.

En esta misma línea expresó que “Yo por lo menos me entro bien, me entro con el grupo, no tengo lesión, físicamente paso por un buen momento, pero claro, mi idea es jugar y voy a ver la posibilidad concreta de desligarme en junio”.

Otro de los aconteceres que destacó el centrocampista expresó que “Obvio que sí, yo tengo tatuado la insignia en el pecho, ir a la U sea en tercera o en cuarta es donde sueño y deseo estar, no hay nada que me ponga una traba para no ir. Yo por lo menos siempre voy a tener las puertas abiertas”.

Sobre esto mismo dio a conocer que “Soy como la canción que dice que el amor no se olvida y aunque me cierren las puertas mil veces, yo voy a seguir teniendo abierta las posibilidad con mis intenciones de volver”.

No obstante, expresó que “Yo lo manifesté, yo lo dije, incluso me le conté a todo mi entorno. Es el sueño que uno tiene. Soy muy realista, si no tuviera la capacidad de llegar, no me ofrecería, sería mas un capricho para retirarme y tengo los cinco sentidos bien puestos, todavía con mucha bencina para soltar”.

Para finalizar, contempló que “Por eso el tema es de querer volver, no me gusta volver a Chile a x equipo y x equipo demuestro estar vigente y ahora me quieren en la U, sería absurdo. Es lo que hay y es lo que nos toca hoy”.